Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Бирюков: «Матч с «Руаном» выиграли на характере»

Форвард «Донбасса» – о первой победе в Лиге чемпионов
Хоккей Лига чемпионов
17:26
Бирюков: «Матч с «Руаном» выиграли на характере»
Андрей Бирюков / Фото: hcdonbass.com

Форвард «Донбасса» Андрей Бирюков поделился впечатлениями от первых матче Лиги чемпионов. Напомним, что украинский клуб уступил «Рунгстеду» (2:3 Б) и выиграл у «Руана» (2:1).

Конечно, все победы даются нелегко. Этот матч выиграли на характере. Начало было, так сказать, ни шатко, ни валко. Нелепый гол пропустили в большинстве. Тем не менее не считаю, что мы по игре где-то проигрывали.

Уже потом входили в игру, забили гол. А в третьем периоде владели инициативой и заслуженно забили гол, доведя матч до уверенной победы.

Для нас каждый соперник – принципиальный. В нашей группе все команды – чемпионы своих стран.

После двух дебютных матчей в Лиге чемпионов поражение по буллитам и одна победа – приемлемый результат?

Думаю, на четверочку. Нужно было забирать обе игры. В первом матче каких-то компонентов нам не хватило, но мы уже обсудили это в команде. Как видите, удалось сделать какие-то выводы и довести матч до победы.

После матча с «Рунгстедом», какие изменения внесли в свою игру?

Старались больше доводить шайбу к воротам, исключить потери, потому что в первой игре было много несвойственного нам технического брака. Постарались эти недочеты убрать и сыграть где-то попроще – хотели не давать сопернику создавать моменты.

Как оцените атмосферу на арене?

Конечно, всегда приятно играть, когда столько людей за тебя болеют и поддерживают. Так что хочу сказать большое спасибо всем, кто приходил нас поддержать.

Напомним, что вчера, 5 августа, в группе G «Клагенфурт» обыграл «Рунгстед».

 

Источник: hcdonbass.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Донбасс Руан (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Два домашних матча «Донбасса» в Лиге чемпионов посетило более 11 тысяч человек
Два домашних матча «Донбасса» в Лиге чемпионов посетило более 11 тысяч человек
Хоккей Лига чемпионов
19:40
Официально. В новом сезоне УХЛ сыграет 8 клубов
Официально. В новом сезоне УХЛ сыграет 8 клубов
Хоккей УХЛ
16:20
Шишлянников: «Извлекли урок с прошлого матча – нужно играть все 60 минут»
Шишлянников: «Извлекли урок с прошлого матча – нужно играть все 60 минут»
Хоккей Лига чемпионов
14:29
«Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов. Набитые шишки, большой опыт и атмосфера праздника
Послесловие
«Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов. Набитые шишки, большой опыт и атмосфера праздника
Хоккей Лига чемпионов
11:58
Наставник «Руана»: «Мы хотели уехать с очками и могли это сделать»
Наставник «Руана»: «Мы хотели уехать с очками и могли это сделать»
Хоккей Лига чемпионов
10:58
Микульчик: «К матчу с «Руаном подошли очень ответственно»
Микульчик: «К матчу с «Руаном подошли очень ответственно»
Хоккей Лига чемпионов
09:17

Новости: Хоккей

Рижское «Динамо» одолело «Куньлунь», «Спартак» обыграл «Витязь»
Рижское «Динамо» одолело «Куньлунь», «Спартак» обыграл «Витязь»
КХЛ
22:45
Два домашних матча «Донбасса» в Лиге чемпионов посетило более 11 тысяч человек
Два домашних матча «Донбасса» в Лиге чемпионов посетило более 11 тысяч человек
Лига чемпионов
19:40
«Сокол-2006» выиграл турнир в Чехии
«Сокол-2006» выиграл турнир в Чехии
УХЛ
18:30
Бирюков: «Матч с «Руаном» выиграли на характере»
Бирюков: «Матч с «Руаном» выиграли на характере»
Лига чемпионов
17:26
Официально. В новом сезоне УХЛ сыграет 8 клубов
Официально. В новом сезоне УХЛ сыграет 8 клубов
УХЛ
16:20
Шишлянников: «Извлекли урок с прошлого матча – нужно играть все 60 минут»
Шишлянников: «Извлекли урок с прошлого матча – нужно играть все 60 минут»
Лига чемпионов
14:29
«Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов. Набитые шишки, большой опыт и атмосфера праздника
Послесловие
«Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов. Набитые шишки, большой опыт и атмосфера праздника
Лига чемпионов
11:58
Наставник «Руана»: «Мы хотели уехать с очками и могли это сделать»
Наставник «Руана»: «Мы хотели уехать с очками и могли это сделать»
Лига чемпионов
10:58
«Клагенфурт» в овертайме вырвал победу в домашнем матче над «Рунгстедом»
«Клагенфурт» в овертайме вырвал победу в домашнем матче над «Рунгстедом»
Лига чемпионов
09:38
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
61
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:06
19
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
32
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости