Бирюков: «Матч с «Руаном» выиграли на характере»

Андрей Бирюков / Фото: hcdonbass.com

Форвард «Донбасса» Андрей Бирюков поделился впечатлениями от первых матче Лиги чемпионов. Напомним, что украинский клуб уступил «Рунгстеду» (2:3 Б) и выиграл у «Руана» (2:1).



Уже потом входили в игру, забили гол. А в третьем периоде владели инициативой и заслуженно забили гол, доведя матч до уверенной победы.

Для нас каждый соперник – принципиальный. В нашей группе все команды – чемпионы своих стран.