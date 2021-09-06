«Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов. Набитые шишки, большой опыт и атмосфера праздника
Бирюков: «Матч с «Руаном» выиграли на характере»
Форвард «Донбасса» – о первой победе в Лиге чемпионов
17:26
Андрей Бирюков / Фото: hcdonbass.com
Форвард «Донбасса» Андрей Бирюков поделился впечатлениями от первых матче Лиги чемпионов. Напомним, что украинский клуб уступил «Рунгстеду» (2:3 Б) и выиграл у «Руана» (2:1).
Конечно, все победы даются нелегко. Этот матч выиграли на характере. Начало было, так сказать, ни шатко, ни валко. Нелепый гол пропустили в большинстве. Тем не менее не считаю, что мы по игре где-то проигрывали.
Уже потом входили в игру, забили гол. А в третьем периоде владели инициативой и заслуженно забили гол, доведя матч до уверенной победы.
Для нас каждый соперник – принципиальный. В нашей группе все команды – чемпионы своих стран.
После двух дебютных матчей в Лиге чемпионов поражение по буллитам и одна победа – приемлемый результат?
Думаю, на четверочку. Нужно было забирать обе игры. В первом матче каких-то компонентов нам не хватило, но мы уже обсудили это в команде. Как видите, удалось сделать какие-то выводы и довести матч до победы.
После матча с «Рунгстедом», какие изменения внесли в свою игру?
Старались больше доводить шайбу к воротам, исключить потери, потому что в первой игре было много несвойственного нам технического брака. Постарались эти недочеты убрать и сыграть где-то попроще – хотели не давать сопернику создавать моменты.
Как оцените атмосферу на арене?
Конечно, всегда приятно играть, когда столько людей за тебя болеют и поддерживают. Так что хочу сказать большое спасибо всем, кто приходил нас поддержать.
Напомним, что вчера, 5 августа, в группе G «Клагенфурт» обыграл «Рунгстед».