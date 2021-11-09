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Благой: «В матчах с Венгрией и Италией будем сражаться за победу»

Сборная Украины готовится к выступлению в Euro Hockey Challenge
Хоккей Сборная Украины
10:46
Благой: «В матчах с Венгрией и Италией будем сражаться за победу»
Фото: ФХУ

Форвард сборной Украины Роман Благой поделился ожиданиями от матчей против сборных Венгрии и Италии, которые состоятся в рамках Euro Hockey Challenge.

Роман, насколько тяжело далась первая тренировка в рядах сборной, проведенная фактически с колес, да еще после воскресных матчей внутреннего чемпионата?

Мне немного легче, потому что против «Сокола» в воскресенье я не играл. Пропускал этот матч из-за повреждения. Но сейчас уже все хорошо. Однако после ночи в пути на тренировке определенная тяжесть ощущалась. С другой стороны, мы хорошо знаем друг друга, не первый день тренируемся и играем вместе. Вышли и нормально отработали. От этой тренировки скорее получил удовольствие.

Что можете сказать о ближайших соперниках по Euro Hockey Challenge в Будапеште?

Венгрию знаю очень хорошо, потому что против этой команды мы в последнее время играем регулярно. С итальянцами я лично не играл никогда. Эта команда в топ-дивизионе, а мы, к сожалению, пока даже не в первом. Поэтому будем на фоне таких оппонентов проверять свой уровень и через такие матчи прибавлять в игре. Бесспорно, мы сразимся за победу в этих матчах.

Против Италии сборная Украины сыграет 12 ноября, Венгрии – 13-го. Через этот турнир команда надеется лучше подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в апреле в Польше.

Источник: http://fhu.com.ua/ Сергей Остапенко
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