Плей-офф УХЛ смотрели болельщики из 23 стран мира

Международный челлендж объединил фанатов украинского хоккея по всему земному шару

Перед стартом финальной серии плей-офф УХЛ между «Донбассом» и «Соколом» Украинская хоккейная лига запустила новый международный челлендж #ухлсмотрятвезде, который объединил фанатов украинского хоккея по всему земному шару.

В челлендже поучаствовали болельщики из 23 стран по всему миру, показав, что украинский хоккей любят в каждом уголке планеты. Более того, помимо стран Европы за финалом плей-офф следили экзотические Эквадор, Австралия и даже Индия.

Австралия, Австрия, Армения, Беларусь, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, США, Турция, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эквадор – в каждой из этих стран есть поклонники украинского хоккея, которые даже вдали от родины продолжают любить отечественный спорт.

Стоит отметить, что настолько глобальный челлендж был запущен впервые – до этого в еще никто в украинском хоккее не выходил на международный уровень. Однако, этот конкурс показал, насколько много фанатов и поклонников чемпионата УХЛ по всему земному шару.

По итогам можно сказать, что челлендж удался и действительно удался и более того, вышел на континентальный уровень, собрав воедино всех тех, кто любит и поддерживает украинский хоккей.