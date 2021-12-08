Борис Колесников: «Федерация не понимает простую истину: чем сильнее клубы, в которых играют хоккеисты сборной, тем сильнее сборная»

Борис Колесников

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников прокомментировал старт украинской хоккейной Суперлиги.

Нам не нужны никакие статусы от такой сомнительной организации, как ФХУ. Мы играем для болельщиков и создаем рабочие места для хоккеистов.

Я думаю, этот чемпионат будет мощнее, чем турнир, который остался под эгидой ФХУ. Что касается обвинений в наш адрес о том, что в Суперлиге 4 клуба представляют Донецкую область – это гордость для Донецкой области и повод задуматься для всей Украины.

Хоккей – это единственный вид спорта, в котором федерация пытается уничтожить свой вид спорта. «Балалайка – три струны – я хозяин всей страны» – вот их позиция. Но мы – люди подготовленные и сумеем отстоять интересы хоккеистов, тренеров и болельщиков.

Федерация не понимает простую истину: чем сильнее клубы, в которых играют хоккеисты сборной, тем сильнее сборная. И у клубов в сборной также есть свой «интерес». Чем выше лига, в которой играет команда, тем больше развития для игроков и интереса к хоккею у простых украинцев.

Нас обвиняют в том, что мы отозвали игроков из сборной. Я хочу сказать, что больше, чем «Донбасс» за последние 11 лет, для сборной Украины не сделал никто. Мы ни в коем случае не разрушаем сборную, мы ее создаем. Мы разрушаем Федерацию, потому что это – абсолютно незаконная, нелегитимная организация. Это – частная лавочка, которая воспользовалась лазейкой в законе, и стала Федерацией. Так не будет».