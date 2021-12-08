Борис Колесников: «Федерация не понимает простую истину: чем сильнее клубы, в которых играют хоккеисты сборной, тем сильнее сборная»
Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников прокомментировал старт украинской хоккейной Суперлиги.
«Старт хотелось бы, конечно, как в Лиге чемпионов. Мы не проиграли ни одного мачта с преимуществом более чем в одну шайбу. Игра в Мариуполе на Кубке Азовского моря с Краматорском произвела на меня большее впечатления, честно говоря. Но ничего, все в начале пути. К сожалению, так сложилось, что из-за «совковых» замашек ФХУ, которая сама по себе является организацией с сомнительной репутацией, олимпийского чемпиона Алексея Житника не допустили к выборам главы ФХУ. Вместо этого выбрали заведующего хозяйством из аэропорта «Борисполь». Как это объяснить – не знаю. Глядя на весь этот беспредел, мы с клубами объединились, чтобы провести достойный чемпионат.
Нам не нужны никакие статусы от такой сомнительной организации, как ФХУ. Мы играем для болельщиков и создаем рабочие места для хоккеистов.
Я думаю, этот чемпионат будет мощнее, чем турнир, который остался под эгидой ФХУ. Что касается обвинений в наш адрес о том, что в Суперлиге 4 клуба представляют Донецкую область – это гордость для Донецкой области и повод задуматься для всей Украины.
Хоккей – это единственный вид спорта, в котором федерация пытается уничтожить свой вид спорта. «Балалайка – три струны – я хозяин всей страны» – вот их позиция. Но мы – люди подготовленные и сумеем отстоять интересы хоккеистов, тренеров и болельщиков.
Федерация не понимает простую истину: чем сильнее клубы, в которых играют хоккеисты сборной, тем сильнее сборная. И у клубов в сборной также есть свой «интерес». Чем выше лига, в которой играет команда, тем больше развития для игроков и интереса к хоккею у простых украинцев.
Нас обвиняют в том, что мы отозвали игроков из сборной. Я хочу сказать, что больше, чем «Донбасс» за последние 11 лет, для сборной Украины не сделал никто. Мы ни в коем случае не разрушаем сборную, мы ее создаем. Мы разрушаем Федерацию, потому что это – абсолютно незаконная, нелегитимная организация. Это – частная лавочка, которая воспользовалась лазейкой в законе, и стала Федерацией. Так не будет».