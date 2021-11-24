Борис Колесников: «На официальные матчи в рамках чемпионата мира «Донбасс» всегда делегировал своих игроков в сборную»

По словам почетного президента чемпионов Украины игроков из сборной отозвали из-за того, что ФХУ уволила генерального менеджера УХЛ





Борис Колесников / Фото: facebook.com/kolesnikovofficial

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников высказался о конфликте между рядом клубов, прекративших выступления в УХЛ, и Федерацией хоккея Украины.



«На товарищеские матчи игроки могут не ехать. На официальные матчи в рамках чемпионата мира «Донбасс» всегда делегировал своих игроков в сборную. Не в этой федерации рассказывать нам о патриотизме. Мы отозвали игроков после того, как Федерация уволила генерального менеджера УХЛ, потому что он давал комментарии западным СМИ, в которых осудил откровенный расизм от Андрея Денискина по отношению к игроку «Донбасса».

Напомним, ранее ФХУ сняла с розыгрыша УХЛ ХК «Донбасс» и ХК «Краматорск». Затем в знак солидарности с отчисленными лигу покинули ХК «Мариуполь» и белоцерковский «Белый Барс».

Выше перечисленные команды станут одними из участников хоккейной Суперлиги, которая стартует в декабре.