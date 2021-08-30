Борис Колесников: «Я благодарен всем болельщикам, спортсменам, тренерам за хорошо проведенный турнир»

Почетный президент ХК «Донбасс» - о победе команды на Открытом Кубке Донбасса

Фото: hcdonbass.com

Почетный президент хоккейного клуба «Донбасс» Борис Колесников прокомментировал победу команды на юбилейном Открытом Кубке Донбасса.

Борис Викторович, седьмой раз «Донбасс» стал победителем Открытого Кубка Донбасса. Поделитесь, пожалуйста, эмоциями от победы на турнире.

«Несмотря на счет на табло, все матчи были напряженными. Мне очень приятно, что в этом году три команды из Донецкой области представляют Донбасс действительно на высоком уровне. Я думаю, они займут самые высокие места. Это для нас юбилейный турнир. Хотелось бы на следующий турнир, как это было до пандемии, пригласить наших друзей из Польшы, из Латвии, можно со временем и из Словакии. Я благодарен всем болельщикам, спортсменам, тренерам за хорошо проведенный турнир. В следующем сезоне мы хотим среди восьми команд разыграть Кубок из двух групп в Мариуполе и в Краматорске и потом сыграть финал. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех киевлян и гостей украинской столицы на Лигу чемпионов. Такое происходит впервые в украинском хоккее. Никогда ранее украинские клубы не играли в Лиге чемпионов. Мы искренне верим и надеемся на вашу поддержку».

Исходя из уровня команд, который мы видели на предсезонном турнире, каким будет следующий сезон чемпионата Украины УХЛ?

«Мне кажется, что пять команд сегодня могут говорить о борьбе за золото. Это прежде всего «Кременчуг», «Сокол», «Донбасс», «Мариуполь» и «Краматорск». И сегодня никто не даст гарантию кто выйдет в полуфинал, допустим. Поэтому уровень чемпионата растет и этому стоит только радоваться. Еще 2-3 года в такой динамике и у нас будет по-настоящему сильный чемпионат».

Исторические событие - впервые украинский клуб сыграет В Лиге чемпионов. Насколько это важно для развития украинского хоккея?

«Не столь важно, что «Донбасс» сыграет в Лиге чемпионов, хотя, конечно, мы хотели сыграть и мы там сыграем, это важно в целом для украинского хоккея. Серебряные медали уже дали вторую путевку «Соколу». То есть со временем можно говорить о нескольких клубах, а это уже совсем другой соревновательный контент. Чем сильнее украинские клубы, тем сильнее украинская сборная и мы должны шаг за шагом работать вместе, стремится вернуться в лигу, в которой нас нет с 2007 года».

Хоккейный клуб «Донбасс» стал победителем юбилейного Открытого Кубка Донбасса.