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«Бостон» минимально обыграл «Сент-Луис», «Калгари» не справился с «Нэшвиллом»

«Торонто» разгромил «Филадельфию», «Сан-Хосе» победил «Коламбус»
Хоккей НХЛ
10:00
«Бостон» минимально обыграл «Сент-Луис», «Калгари» не справился с «Нэшвиллом»
Фото: masslive.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Филадельфия» – 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

1:0 – 22 Лильегрен (В. Нюландер, Керфут)

1:1 – 29 ван Римсдайк (Конекны, Йэндл)

2:1 – 34 В. Нюландер (Таварес, Марнер)

3:1 – 40 Спецца (Симмондс, Джиордано)

4:1 – 51 Кемпф (Михеев, Любушкин)

4:2 – 58 Аттард (Конекны)

5:2 – 59 Михеев (Броди, Энгвалл)

Вратари: Дж.Кэмпбелл 37/39 – М.Джонс 24/28.

«Тампа-Бэй» – «Детройт» – 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

1:0 – 24 Колтон (Палат, Стэмкос)

1:1 – 25 Сундквист (Зайдер, ДеКайзер)

1:2 – 27 Врана (Уолмэн, Задина)

1:3 – 29 Рэймонд

2:3 – 30 Кучеров (Стэмкос, Хедман)

3:3 – 42 Колтон (Чернак, Стэмкос)

3:4 – 46 Врана

Вратари: Ан. Василевский 27/31 – Грайсс 38/41.

«Рейнджерс» – «Виннипег» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 36 Строум (Панарин, Зибанежад)

2:0 – 52 Фокс (Копп, Панарин)

3:0 – 60 Строум (Крайдер, Копп)

Вратари: Шестеркин 31/31 – Комри 31/33.

«Монреаль» – «Миннесота» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

0:1 – 7 Фиала (Капризов, Зукарелло-Асен)

0:2 – 43 Болди (Джорди Бенн, Фиала)

Вратари: Прайс 28/30 – Тэлбот 26/26.

«Айлендерс» – «Флорида» – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

1:0 – 25 Ао (Беллоуз, Грин)

1:1 – 35 Барков (Юбердо, Жиру)

2:1 – 42 Пажо (Добсон, Барзэл)

2:2 – 57 Барков (Юбердо, Гудас)

2:3 – 62 Барков (Форслинг, Юбердо)

Вратари: Сорокин 39/42 – Бобровский 24/26.

«Нэшвилл» – «Калгари» – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, Б 1:0)

1:0 – 28 Форсберг (Йоси, Джохансен)

2:0 – 33 Дюшен

2:1 – 36 Манджипани (Годро, Ткачак)

2:2 – 47 Манджипани (Хэнифин, Тоффоли)

Вратари: Сарос 19/21 – Владарж 25/27.

«Сент-Луис» – «Бостон» – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

1:0 – 12 Бучневич (Кайру, Тарасенко)

1:1 – 22 Дебраск (Гжельчик)

1:2 – 30 Холл (Хаула, Форборт)

2:2 – 40 Томас (Тарасенко, Бучневич)

2:3 – 62 Макэвой (Койл, Дебраск)

Вратари: Хуссо 32/35 – Сваймен 20/22.

«Ванкувер» – «Оттава» – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, Б 1:2)

1:0 – 2 Миллер (Хьюз)

2:0 – 16 Босер ( Миллер, Хант)

2:1 – 25 Форментон (Штюцле, Зайцев)

2:2 – 43 Келли (Зуб, Бреннстрем)

2:3 – 44 Форментон (Хэмоник, Зайцев)

3:3 – 47 Дермотт (Хьюз, Босер)

Вратари: Демко 14/17, Галак 14/14 – Густавссон 34/37.

«Анахайм» – «Лос-Анджелес» – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 – 22 Кемпе (Копитар)

1:1 – 26 Хенрик (Фаулер, Терри)

1:2 – 42 Дано (Рой, Арвидссон)

Вратари: Гибсон 26/28 – Дж. Куик 29/30.

«Сан-Хосе» – «Коламбус» – 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

1:0 – 5 Риди (Кутюр, Грегор)

2:0 – 9 Балцерс (Бордело)

3:0 – 19 Риди (Хмелевски)

3:1 – 42 Рословик (Джонсон, Дэнфорт)

3:2 – 54 Рословик (Бин, Ворачек)

Вратари: Кяхкенен 22/24 – Мерзликин 25/28.

Рене Тер Велде
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