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«Бостон» разгромил «Баффало», «Флорида» «всухую» обыграла «Оттаву»

«Коламбус» обыграл «Тампу», «Нью-Джерси» уступил «Каролине»
Хоккей НХЛ
10:01
«Бостон» разгромил «Баффало», «Флорида» «всухую» обыграла «Оттаву»
Фото: НХЛ

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Баффало» – 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Шайбы:

1:0 – 27 Бержерон ()

2:0 – 33 Бержерон (Маршанд, Дебраск)

3:0 – 43 Пастрняк (Маршанд, Холл)

4:0 – 45 Холл (Бержерон, Пастрняк)

5:0 – 58 Бержерон (Линдхольм, Макэвой)

Вратари: Улльмарк – Токарски.

«Каролина» – «Нью-Джерси» 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)

Шайбы:

1:0 – 5 Бир (Котканиеми, Смит)

2:0 – 6 Нечас (Котканиеми, Коул)

3:0 – 13 Котканиеми (Нечас)

3:1 – 14 Зеттерлунд (Сиверсон, Заха)

4:1 – 38 Терявяйнен (Трочек)

5:1 – 44 Лоренц (Ахо, Джарвис)

6:1 – 48 Мартинук (Степан, Шей)

6:2 – 55 Братт (Заха, Фут)

6:3 – 56 Веси (Бастиан)

Вратари: Раанта – Хэммонд (Гиллис).

«Оттава» – «Флорида» 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Шайбы:

0:1 – 7 Райнхарт (Беннетт)

0:2 – 42 Беннетт (Райнхарт, Дюклер)

0:3 – 42 Верхаг (Мамин, Луостаринен)

0:4 – 54 Верхаг (Луостаринен, Мамин)

Вратари: Густавссон – Найт.

«Коламбус» – «Тампа-Бэй» 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Шайбы:

1:0 – 17 Ворачек (Карлссон, Джонсон)

1:1 – 31 Кучеров (Стэмкос, Хедман)

2:1 – 31 Силлинджер (Кукан, Бьоркстранн)

3:1 – 42 Рословик (Бин, Нюквист)

4:1 – 50 Бьоркстранн ()

4:2 – 57 Перри (Хедман, Стэмкос)

5:2 – 59 Пик ()

Вратари: Мерзликин – Б.Эллиотт.

«Айлендерс» – «Вашингтон» 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Шайбы:

1:0 – 11 Нелсон (Добсон, Барзэл)

2:0 – 16 Ли (Добсон, Барзэл)

3:0 – 44 Пажо ()

4:0 – 47 Палмиери (Сало, Бэйли)

5:0 – 54 Бэйли (Барзэл)

5:1 – 60 Йонссон Фьяллби (Фегервары, Манта)

Вратари: Варламов – Ванечек.

«Миннесота» – «Калгари» – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 – 23 Годро (Задоров, Ткачак)

1:1 – 27 Брудин (Гринуэй, Годро)

2:1 – 52 Годро ()

2:2 – 58 Линдхольм (Годро, Задоров)

3:2 – 62 Капризов (Хартман, Фиала)

Вратари: Тэлбот – Маркстрем.

«Эдмонтон» – «Сан-Хосе» 5:4 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 – 3 Грегор (Хмелевски)

0:2 – 4 Грегор (Бордело)

1:2 – 30 Маклауд (Бушар, Ямамото)

2:2 – 33 Ямамото (Хайман, Драйзайтль)

2:3 – 36 Риди (Кутюр, Бернс)

3:3 – 50 Райан (Бэрри)

3:4 – 51 Бонино (Ньето, Кутюр)

4:4 – 52 Броберг (Пулюярви, Макдэвид)

5:4 – 62 Хайман (Кулак, Нюджент-Хопкинс)

Вратари: Коскинен – Раймер.

«Колорадо» – «Нэшвилл» 4:5 Б (3:1, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 – 3 Макар (Кадри)

2:0 – 7 Лехконен (Бураковски, Мэнсон)

2:1 – 12 Дюшен (Йоси, Гранлунд)

3:1 – 18 О'Коннор (Обе-Кубел)

3:2 – 24 Джохансен (Экхольм, Форсберг)

4:2 – 30 Комфер (Хелм, Байрэм)

4:3 – 37 Йоси ()

4:4 – 45 Экхольм (Гранлунд, Каррье)

Вратари: Кюмпер – Риттих.

«Ванкувер» – «Лос-Анджелес» 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 – 36 Виларди (Лемье, Купари)

0:2 – 39 Кемпе (Мяяття, Копитар)

1:2 – 47 Босер ( Миллер, Петтерссон)

2:2 – 55 Чейссон (Ричардсон, Хьюз)

3:2 – 65 Босер (Петтерссон)

Вратари: Мартин – Петерсен.

Олег Шумейко-младший
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