«Бостон» разгромил «Баффало», «Флорида» «всухую» обыграла «Оттаву»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Баффало» – 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
Шайбы:
1:0 – 27 Бержерон ()
2:0 – 33 Бержерон (Маршанд, Дебраск)
3:0 – 43 Пастрняк (Маршанд, Холл)
4:0 – 45 Холл (Бержерон, Пастрняк)
5:0 – 58 Бержерон (Линдхольм, Макэвой)
Вратари: Улльмарк – Токарски.
«Каролина» – «Нью-Джерси» 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)
Шайбы:
1:0 – 5 Бир (Котканиеми, Смит)
2:0 – 6 Нечас (Котканиеми, Коул)
3:0 – 13 Котканиеми (Нечас)
3:1 – 14 Зеттерлунд (Сиверсон, Заха)
4:1 – 38 Терявяйнен (Трочек)
5:1 – 44 Лоренц (Ахо, Джарвис)
6:1 – 48 Мартинук (Степан, Шей)
6:2 – 55 Братт (Заха, Фут)
6:3 – 56 Веси (Бастиан)
Вратари: Раанта – Хэммонд (Гиллис).
«Оттава» – «Флорида» 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Шайбы:
0:1 – 7 Райнхарт (Беннетт)
0:2 – 42 Беннетт (Райнхарт, Дюклер)
0:3 – 42 Верхаг (Мамин, Луостаринен)
0:4 – 54 Верхаг (Луостаринен, Мамин)
Вратари: Густавссон – Найт.
«Коламбус» – «Тампа-Бэй» 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Шайбы:
1:0 – 17 Ворачек (Карлссон, Джонсон)
1:1 – 31 Кучеров (Стэмкос, Хедман)
2:1 – 31 Силлинджер (Кукан, Бьоркстранн)
3:1 – 42 Рословик (Бин, Нюквист)
4:1 – 50 Бьоркстранн ()
4:2 – 57 Перри (Хедман, Стэмкос)
5:2 – 59 Пик ()
Вратари: Мерзликин – Б.Эллиотт.
«Айлендерс» – «Вашингтон» 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Шайбы:
1:0 – 11 Нелсон (Добсон, Барзэл)
2:0 – 16 Ли (Добсон, Барзэл)
3:0 – 44 Пажо ()
4:0 – 47 Палмиери (Сало, Бэйли)
5:0 – 54 Бэйли (Барзэл)
5:1 – 60 Йонссон Фьяллби (Фегервары, Манта)
Вратари: Варламов – Ванечек.
«Миннесота» – «Калгари» – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 23 Годро (Задоров, Ткачак)
1:1 – 27 Брудин (Гринуэй, Годро)
2:1 – 52 Годро ()
2:2 – 58 Линдхольм (Годро, Задоров)
3:2 – 62 Капризов (Хартман, Фиала)
Вратари: Тэлбот – Маркстрем.
«Эдмонтон» – «Сан-Хосе» 5:4 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 3 Грегор (Хмелевски)
0:2 – 4 Грегор (Бордело)
1:2 – 30 Маклауд (Бушар, Ямамото)
2:2 – 33 Ямамото (Хайман, Драйзайтль)
2:3 – 36 Риди (Кутюр, Бернс)
3:3 – 50 Райан (Бэрри)
3:4 – 51 Бонино (Ньето, Кутюр)
4:4 – 52 Броберг (Пулюярви, Макдэвид)
5:4 – 62 Хайман (Кулак, Нюджент-Хопкинс)
Вратари: Коскинен – Раймер.
«Колорадо» – «Нэшвилл» 4:5 Б (3:1, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 – 3 Макар (Кадри)
2:0 – 7 Лехконен (Бураковски, Мэнсон)
2:1 – 12 Дюшен (Йоси, Гранлунд)
3:1 – 18 О'Коннор (Обе-Кубел)
3:2 – 24 Джохансен (Экхольм, Форсберг)
4:2 – 30 Комфер (Хелм, Байрэм)
4:3 – 37 Йоси ()
4:4 – 45 Экхольм (Гранлунд, Каррье)
Вратари: Кюмпер – Риттих.
«Ванкувер» – «Лос-Анджелес» 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 36 Виларди (Лемье, Купари)
0:2 – 39 Кемпе (Мяяття, Копитар)
1:2 – 47 Босер ( Миллер, Петтерссон)
2:2 – 55 Чейссон (Ричардсон, Хьюз)
3:2 – 65 Босер (Петтерссон)
Вратари: Мартин – Петерсен.
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