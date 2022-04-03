«Бостон» разгромил «Коламбус», «Питтсбург» минимально уступил «Колорадо»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» – «Флорида» – 6:7 (2:1, 4:1, 0:4, 0:1)
1:0 – 4 Шарангович
2:0 – 4 Хьюз
2:1 – 10 Чиарот
3:1 – 23 Шарангович (Мерсер)
4:1 – 23 Куокканен (Смит, Юнссон)
4:2 – 32 Гудас (Монтур)
5:2 – 35 Шарангович (Хишир)
6:2 – 37 Юнссон (Боквист, Куокканен)
6:3 – 46 Монтур (Марчмент, Дюклер)
6:4 – 48 Форслинг
6:5 – 56 Барков (Юбердо, Беннетт)
6:6 – 59 Барков (Юбердо, Уигар)
6:7 – 62 Форслинг (Беннетт)
Вратари: Хэммонд 34/41 – Бобровский 19/25, Найт 6/6.
«Колорадо» – «Питтсбург» – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
1:0 – 30 Рантанен (Маккиннон, Бураковски)
1:1 – 35 Кросби (Генцел, Летанг)
2:1 – 36 Обе-Кубел (Штурм, Ньюхук)
2:2 – 56 Мэтисон (Генцел)
3:2 – 56 Тэйвс (Рантанен, Маккиннон)
Вратари: Кюмпер 38/40 – Джерри 35/38.
«Тампа-Бэй» – «Монреаль» – 4:5 (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, Б 0:1)
1:0 – 9 Стэмкос (Хедман, Кучеров)
2:0 – 14 Сирелли (Пол)
2:1 – 29 Кофилд (Питлик)
3:1 – 32 Кучеров (Киллорн, Хедман)
3:2 – 34 Шунемен (Сузуки)
3:3 – 36 Андерсон (Хоффман)
4:3 – 40 Пойнт (Кучеров, Палат)
4:4 – 43 Юлонен (Питлик, Пелинг)
Вратари: Б.Эллиотт 27/31 – Аллен 37/41.
«Филадельфия» – «Торонто» – 3:6 (0:0, 2:2, 1:4)
1:0 – 24 Хэйс (Линдблум, Проворов)
1:1 – 31 Симмондс (Броди)
1:2 – 32 Лильегрен (Бантинг, Джиордано)
2:2 – 35 Проворов (Хэйс)
2:3 – 48 Мэттьюс (Райлли, Марнер)
2:4 – 52 Энгвалл (Райлли)
3:4 – 53 Проворов (Макьюэн, Браун)
3:5 – 54 Райлли (Марнер, Бантинг)
3:6 – 56 Таварес (В. Нюландер)
Вратари: Харт 22/28 – Дж.Кэмпбелл 29/32.
«Каролина» – «Миннесота» – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 – 11 Зукарелло-Асен (Сперджен, Капризов)
0:2 – 25 Куликов (Брудин, Джост)
0:3 – 48 Капризов (Хартман, Зукарелло-Асен)
1:3 – 54 Терявяйнен (Слэвин, Ахо)
Вратари: Андерсен 16/19 – Флери 37/38.
«Бостон» – «Коламбус» – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
1:0 – 16 Хаула (Макэвой, Холл)
1:1 – 20 Нюквист (Боквист, Силлинджер)
1:2 – 22 Дэнфорт (Курали, Чинахов)
2:2 – 39 Маршанд (Дебраск, Бержерон)
3:2 – 57 Хаула (Линдхольм, Карло)
4:2 – 59 Дебраск (Макэвой, Маршанд)
5:2 – 60 Койл (Маршанд, Бержерон)
Вратари: Сваймен 22/24 – Мерзликин 37/40.
«Виннипег» – «Лос-Анджелес» – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
0:1 – 3 Кемпе (Эдлер, Дано)
1:1 – 7 Элерс (Шайфли)
1:2 – 11 Копитар (Дурзи, Кемпе)
1:3 – 24 Виларди (Копитар, Спенс)
2:3 – 34 Лаури (Пионк, Хейнола)
Вратари: Хеллибак 35/38 – Петерсен 25/27.
«Калгари» – «Сент-Луис» – 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)
0:1 – 2 Томас (Тарасенко, Фолк)
1:1 – 5 Ричи (Хэнифин, Андерссон)
2:1 – 13 Годро (Гадбрэнсон, Баклунд)
2:2 – 18 О′Райлли (Шенн)
2:3 – 34 Фолк (Саад, Перрон)
3:3 – 51 Хэнифин
3:4 – 59 Уокер (Сканделла, Томас)
3:5 – 60 Барбашев (Шенн)
4:5 – 60 Дюбе (Ткачак, Линдхольм)
4:6 – 60 Саад (Бучневич)
Вратари: Маркстрем 19/23 – Хуссо 39/43.
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