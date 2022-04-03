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«Бостон» разгромил «Коламбус», «Питтсбург» минимально уступил «Колорадо»

«Тампа-Бэй» не справилась с «Монреалем», «Миннесота» разобралась с «Каролиной»
Хоккей НХЛ
03 апреля 09:00
«Бостон» разгромил «Коламбус», «Питтсбург» минимально уступил «Колорадо»
Фото: taiwannews.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Флорида» – 6:7 (2:1, 4:1, 0:4, 0:1)

1:0 – 4 Шарангович

2:0 – 4 Хьюз

2:1 – 10 Чиарот

3:1 – 23 Шарангович (Мерсер)

4:1 – 23 Куокканен (Смит, Юнссон)

4:2 – 32 Гудас (Монтур)

5:2 – 35 Шарангович (Хишир)

6:2 – 37 Юнссон (Боквист, Куокканен)

6:3 – 46 Монтур (Марчмент, Дюклер)

6:4 – 48 Форслинг

6:5 – 56 Барков (Юбердо, Беннетт)

6:6 – 59 Барков (Юбердо, Уигар)

6:7 – 62 Форслинг (Беннетт)

Вратари: Хэммонд 34/41 – Бобровский 19/25, Найт 6/6.

«Колорадо» – «Питтсбург» – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

1:0 – 30 Рантанен (Маккиннон, Бураковски)

1:1 – 35 Кросби (Генцел, Летанг)

2:1 – 36 Обе-Кубел (Штурм, Ньюхук)

2:2 – 56 Мэтисон (Генцел)

3:2 – 56 Тэйвс (Рантанен, Маккиннон)

Вратари: Кюмпер 38/40 – Джерри 35/38.

«Тампа-Бэй» – «Монреаль» – 4:5 (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, Б 0:1)

1:0 – 9 Стэмкос (Хедман, Кучеров)

2:0 – 14 Сирелли (Пол)

2:1 – 29 Кофилд (Питлик)

3:1 – 32 Кучеров (Киллорн, Хедман)

3:2 – 34 Шунемен (Сузуки)

3:3 – 36 Андерсон (Хоффман)

4:3 – 40 Пойнт (Кучеров, Палат)

4:4 – 43 Юлонен (Питлик, Пелинг)

Вратари: Б.Эллиотт 27/31 – Аллен 37/41.

«Филадельфия» – «Торонто» – 3:6 (0:0, 2:2, 1:4)

1:0 – 24 Хэйс (Линдблум, Проворов)

1:1 – 31 Симмондс (Броди)

1:2 – 32 Лильегрен (Бантинг, Джиордано)

2:2 – 35 Проворов (Хэйс)

2:3 – 48 Мэттьюс (Райлли, Марнер)

2:4 – 52 Энгвалл (Райлли)

3:4 – 53 Проворов (Макьюэн, Браун)

3:5 – 54 Райлли (Марнер, Бантинг)

3:6 – 56 Таварес (В. Нюландер)

Вратари: Харт 22/28 – Дж.Кэмпбелл 29/32.

«Каролина» – «Миннесота» – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 – 11 Зукарелло-Асен (Сперджен, Капризов)

0:2 – 25 Куликов (Брудин, Джост)

0:3 – 48 Капризов (Хартман, Зукарелло-Асен)

1:3 – 54 Терявяйнен (Слэвин, Ахо)

Вратари: Андерсен 16/19 – Флери 37/38.

«Бостон» – «Коламбус» – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

1:0 – 16 Хаула (Макэвой, Холл)

1:1 – 20 Нюквист (Боквист, Силлинджер)

1:2 – 22 Дэнфорт (Курали, Чинахов)

2:2 – 39 Маршанд (Дебраск, Бержерон)

3:2 – 57 Хаула (Линдхольм, Карло)

4:2 – 59 Дебраск (Макэвой, Маршанд)

5:2 – 60 Койл (Маршанд, Бержерон)

Вратари: Сваймен 22/24 – Мерзликин 37/40.

«Виннипег» – «Лос-Анджелес» – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

0:1 – 3 Кемпе (Эдлер, Дано)

1:1 – 7 Элерс (Шайфли)

1:2 – 11 Копитар (Дурзи, Кемпе)

1:3 – 24 Виларди (Копитар, Спенс)

2:3 – 34 Лаури (Пионк, Хейнола)

Вратари: Хеллибак 35/38 – Петерсен 25/27.

«Калгари» – «Сент-Луис» – 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)

0:1 – 2 Томас (Тарасенко, Фолк)

1:1 – 5 Ричи (Хэнифин, Андерссон)

2:1 – 13 Годро (Гадбрэнсон, Баклунд)

2:2 – 18 О′Райлли (Шенн)

2:3 – 34 Фолк (Саад, Перрон)

3:3 – 51 Хэнифин

3:4 – 59 Уокер (Сканделла, Томас)

3:5 – 60 Барбашев (Шенн)

4:5 – 60 Дюбе (Ткачак, Линдхольм)

4:6 – 60 Саад (Бучневич)

Вратари: Маркстрем 19/23 – Хуссо 39/43.

Рене Тер Велде
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