«Бостон» разобрался с «Каролиной», «Сент-Луис» крупно проиграл «Миннесоте»
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
«Бостон» – «Каролина» – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Счет в серии – 1:2
0:1 – 10 Трочек (Смит)
1:1 – 18 Койл (Дебраск)
2:1 – 26 Маршанд (Бержерон)
3:1 – 35 Пастрняк (Койл, Маршанд)
4:1 – 45 Холл (Маршанд, Пастрняк)
4:2 – 52 Слэвин
Вратари: Сваймен 25/27 – Кочетков 24/28.
«Тампа-Бэй» – «Торонто» – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Счет в серии – 1:2
0:1 – 5 Райлли (Марнер, Бантинг)
0:2 – 10 Блэкуэлл (Энгвалл, Любушкин)
0:3 – 26 Кемпф
1:3 – 32 Колтон (Палат, Сергачев)
2:3 – 46 Палат (Макдона, Киллорн)
2:4 – 59 Михеев (Энгвалл)
2:5 – 60 Михеев (Энгвалл)
Вратари: Ан. Василевский 31/34 – Дж.Кэмпбелл 32/34.
«Сент-Луис» – «Миннесота» – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Счет в серии – 1:2
0:1 – 2 Гринуэй (Фолиньо, Эрикссон Эк)
0:2 – 3 Капризов (Хартман)
0:3 – 28 Зукарелло-Асен (Сперджен, Капризов)
0:4 – 42 Эрикссон Эк (Фолиньо)
1:4 – 43 О′Райлли (Парайко)
1:5 – 53 Брудин (Хартман)
Вратари: Хуссо 28/32 – Флери 29/30.
«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон» – 2:8 (0:2, 2:3, 0:3) Счет в серии – 1:2
0:1 – 4 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
0:2 – 7 Хайман (Бэрри, Макдэвид)
0:3 – 27 Кэйн (Сиси)
0:4 – 28 Хайман (Драйзайтль)
0:5 – 30 Кэйн (Пулюярви, Сиси)
1:5 – 31 Копитар
2:5 – 38 Дано (Копитар, Кемпе)
2:6 – 55 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Хайман)
2:7 – 56 Нюджент-Хопкинс (Райан, Арчибальд)
2:8 – 60 Кэйн (Сиси, Нюджент-Хопкинс)
Вратари: Петерсен 16/20, Дж. Куик 13/17 – Майк Смит 44/46.
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