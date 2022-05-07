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«Бостон» разобрался с «Каролиной», «Сент-Луис» крупно проиграл «Миннесоте»

«Тампа-Бэй» не справилась с «Торонто», «Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес»
Хоккей НХЛ
08:15
«Бостон» разобрался с «Каролиной», «Сент-Луис» крупно проиграл «Миннесоте»
Фото: Associated Press

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд 

«Бостон» – «Каролина» – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Счет в серии – 1:2

0:1 – 10 Трочек (Смит)

1:1 – 18 Койл (Дебраск)

2:1 – 26 Маршанд (Бержерон)

3:1 – 35 Пастрняк (Койл, Маршанд)

4:1 – 45 Холл (Маршанд, Пастрняк)

4:2 – 52 Слэвин

Вратари: Сваймен 25/27 – Кочетков 24/28.

«Тампа-Бэй» – «Торонто» – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Счет в серии – 1:2

0:1 – 5 Райлли (Марнер, Бантинг)

0:2 – 10 Блэкуэлл (Энгвалл, Любушкин)

0:3 – 26 Кемпф

1:3 – 32 Колтон (Палат, Сергачев)

2:3 – 46 Палат (Макдона, Киллорн)

2:4 – 59 Михеев (Энгвалл)

2:5 – 60 Михеев (Энгвалл)

Вратари: Ан. Василевский 31/34 – Дж.Кэмпбелл 32/34.

«Сент-Луис» – «Миннесота» – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Счет в серии – 1:2

0:1 – 2 Гринуэй (Фолиньо, Эрикссон Эк)

0:2 – 3 Капризов (Хартман)

0:3 – 28 Зукарелло-Асен (Сперджен, Капризов)

0:4 – 42 Эрикссон Эк (Фолиньо)

1:4 – 43 О′Райлли (Парайко)

1:5 – 53 Брудин (Хартман)

Вратари: Хуссо 28/32 – Флери 29/30.

«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон» – 2:8 (0:2, 2:3, 0:3) Счет в серии – 1:2

0:1 – 4 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)

0:2 – 7 Хайман (Бэрри, Макдэвид)

0:3 – 27 Кэйн (Сиси)

0:4 – 28 Хайман (Драйзайтль)

0:5 – 30 Кэйн (Пулюярви, Сиси)

1:5 – 31 Копитар

2:5 – 38 Дано (Копитар, Кемпе)

2:6 – 55 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Хайман)

2:7 – 56 Нюджент-Хопкинс (Райан, Арчибальд)

2:8 – 60 Кэйн (Сиси, Нюджент-Хопкинс)

Вратари: Петерсен 16/20, Дж. Куик 13/17 – Майк Смит 44/46.

Рене Тер Велде
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