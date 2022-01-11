В НХЛ опровергли информацию о том, что россиянам позволят выступить на ОИ-2022
«Бостон» устроил разгром «Вашингтону», «Колорадо» дожал «Сиэтл»
«Лос-Анджелес» одержал победу над «Рейнджерс»
«Вашингтон» – «Бостон» / Фото - wtop.comНХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Бостон» 3:7 (2:2, 1:4, 0:1)
1:0 Шири (Дауд, Хэтэуэй) 03:02
2:0 Шири 12:32
2:1 Пастрняк (Маршан, Грызлик) 18:34 ГБ
2:2 Маршан (Грызлик, Пастрняк) 19:14 ГБ
2:3 Грызлик (Блид) 22:51
2:4 Смит (Лазар, Блид) 27:53
2:5 Пастрняк (Холл, Вааканайнен) 28:54
2:6 Хаула (Холл, Грызлик) 33:09
3:6 Оши (Овечкин, Кузнецов) 34:06
3:7 Маршан (Смит, Грызлик) 50:59
Вратари: Ванечек, Фукале – Улльмарк
«Лос-Анджелес» – «Рейнджерс» 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
1:0 Дано (Мур) 20:55
2:0 Лизотт (Арвидссон, Мур) 23:41
2:1 Зибанеджад (Хитил, Маккегг) 51:27
3:1 Кемпе 58:43 ПВ
Вратари: Петерсен – Георгиев
«Колорадо» – «Сиэтл» 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
1:0 Обе-Кубель (О`Коннор, Ньюхук), 5:50
1:1 Юханссон (Эберле, Маккэн), 9:16, ГБ
1:2 Маккэн (Юханссон, Данн), 24:49
1:3 Блэкуэлл (Олексяк, Гурд), 34:20
2:3 Обе-Кубель (Бураковски, Дж. Джонсон), 37:00
3:3 Тэйвз (Макар, Кадри), 51:47
4:3. Кадри (Джост, Бураковски), 54:17
Вратари: Францоуз – Грубауэр