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03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
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05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован

«Бостон» устроил разгром «Вашингтону», «Колорадо» дожал «Сиэтл»

«Лос-Анджелес» одержал победу над «Рейнджерс»
Хоккей НХЛ
08:41
«Бостон» устроил разгром «Вашингтону», «Колорадо» дожал «Сиэтл»
«Вашингтон» – «Бостон» / Фото - wtop.com
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Бостон» 3:7 (2:2, 1:4, 0:1)
 
1:0 Шири (Дауд, Хэтэуэй) 03:02

2:0 Шири 12:32

2:1 Пастрняк (Маршан, Грызлик) 18:34 ГБ

2:2 Маршан (Грызлик, Пастрняк) 19:14 ГБ

2:3 Грызлик (Блид) 22:51

2:4 Смит (Лазар, Блид) 27:53

2:5 Пастрняк (Холл, Вааканайнен) 28:54

2:6 Хаула (Холл, Грызлик) 33:09

3:6 Оши (Овечкин, Кузнецов) 34:06

3:7 Маршан (Смит, Грызлик) 50:59

Вратари: Ванечек, Фукале – Улльмарк 


«Лос-Анджелес» – «Рейнджерс» 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
 
1:0 Дано (Мур) 20:55

2:0 Лизотт (Арвидссон, Мур) 23:41

2:1 Зибанеджад (Хитил, Маккегг) 51:27

3:1 Кемпе 58:43 ПВ

Вратари: Петерсен – Георгиев 


«Колорадо» – «Сиэтл» 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

1:0 Обе-Кубель (О`Коннор, Ньюхук), 5:50

1:1 Юханссон (Эберле, Маккэн), 9:16, ГБ

1:2 Маккэн (Юханссон, Данн), 24:49

1:3 Блэкуэлл (Олексяк, Гурд), 34:20

2:3 Обе-Кубель (Бураковски, Дж. Джонсон), 37:00

3:3 Тэйвз (Макар, Кадри), 51:47

4:3. Кадри (Джост, Бураковски), 54:17

Вратари: Францоуз – Грубауэр 

Владимир Кириченко
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