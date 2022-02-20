«Бостон» в овертайме дожал «Торонто», «Сиэтл» проиграл «Калгари»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» – «Сиэтл» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
1:0 Ткачак (Линдхольм, Задоров) 03:02,
1:1 Ярнкрок 12:26,
2:1 Линдхольм (Танев, Ткачак) 47:31,
Вратари: Маркстрем – Грубауэр,
«Ванкувер» – «Анахайм» – 4:7 (0:3, 2:3, 2:1)
0:1 Терри (Линдхольм, Гибсон) 00:57,
0:2 Делорье (Грант, Кэррик) 03:23,
0:3 Ракелл (Дрисдейл, Зеграс) 14:08 ГБ,
0:4 Хенрик (Силфверберг, Терри) 21:35 ГБ,
0:5 Стил (Зеграс, Милано) 24:20,
1:5 Пирсон (Гарланд, Петтерссон) 24:52,
2:5 Петтерссон (Хьюз, Миллер) 35:47 ГБ,
2:6 Хенрик (Зеграс, Бенуа) 36:50,
2:7 Делорье (Кэррик) 43:49,
3:7 Гарланд (Пирсон, Петтерссон) 50:41,
4:7 Хьюз (Мотт) 56:28,
Вратари: Халак – Гибсон.
«Аризона» – «Лос-Анджелес» – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
1:0 Строльман (Мозер, Эрикссон) 08:52,
1:1 Кемпе (Копитар, Бьорнфут) 09:04,
2:1 Крауз (Гальченюк, Кессел) 27:41,
3:1 Келлер (Бойд, Гостисбир) 32:40,
3:2 Даути (Кемпе, Браун) 38:33 ГБ,
3:3 Мур (Арвидссон, Дано) 46:24,
3:4 Даути 47:12,
3:5 Кемпе (Даути, Копитар) 50:03 ГБ,
Вратари: Веймелка – Петерсен.
«Торонто» – «Сент-Луис» – 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
0:1 Бучневич (Кайру, Томас) 02:58,
0:2 Костин (Бозак, Уолман) 11:40,
1:2 Нюландер (Керфут, Таварес) 15:33,
2:2 Нюландер (Керфут, Холл) 25:30,
2:3 Шенн (Фолк, Сундквист) 25:59,
3:3 Броди (Кампф, Каше) 37:44,
3:4 Саад (Перрон, Парайко) 44:38,
3:5 О'Райли (Миккола, Перрон) 50:50,
3:6 Бучневич (Томас) 56:43,
Вратари: Кэмпбелл – Хуссо.
«Оттава» – «Бостон» – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
0:1 Дебраск (Стадника) 22:37,
1:1 Штюцле (Уотсон, Зуб) 26:45,
1:2 Карло (Койл, Райлли) 38:54,
2:2 Холден (Браун, Пол) 56:06,
2:3 Пастрняк (Холл) 62:42,
Вратари: Форсберг – Суэймэн.
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