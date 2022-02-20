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«Бостон» в овертайме дожал «Торонто», «Сиэтл» проиграл «Калгари»

Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
08:09
«Бостон» в овертайме дожал «Торонто», «Сиэтл» проиграл «Калгари»
Бостон - Торонто / фото - Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Сиэтл» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

1:0 Ткачак (Линдхольм, Задоров) 03:02,

1:1 Ярнкрок 12:26,

2:1 Линдхольм (Танев, Ткачак) 47:31,

Вратари: Маркстрем – Грубауэр,

«Ванкувер» – «Анахайм» – 4:7 (0:3, 2:3, 2:1)

0:1 Терри (Линдхольм, Гибсон) 00:57,

0:2 Делорье (Грант, Кэррик) 03:23,

0:3 Ракелл (Дрисдейл, Зеграс) 14:08 ГБ,

0:4 Хенрик (Силфверберг, Терри) 21:35 ГБ,

0:5 Стил (Зеграс, Милано) 24:20,

1:5 Пирсон (Гарланд, Петтерссон) 24:52,

2:5 Петтерссон (Хьюз, Миллер) 35:47 ГБ,

2:6 Хенрик (Зеграс, Бенуа) 36:50,

2:7 Делорье (Кэррик) 43:49,

3:7 Гарланд (Пирсон, Петтерссон) 50:41,

4:7 Хьюз (Мотт) 56:28,

Вратари: Халак – Гибсон.

«Аризона» – «Лос-Анджелес» – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

1:0 Строльман (Мозер, Эрикссон) 08:52,

1:1 Кемпе (Копитар, Бьорнфут) 09:04,

2:1 Крауз (Гальченюк, Кессел) 27:41,

3:1 Келлер (Бойд, Гостисбир) 32:40,

3:2 Даути (Кемпе, Браун) 38:33 ГБ,

3:3 Мур (Арвидссон, Дано) 46:24,

3:4 Даути 47:12,

3:5 Кемпе (Даути, Копитар) 50:03 ГБ,

Вратари: Веймелка – Петерсен.

«Торонто» – «Сент-Луис» – 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

0:1 Бучневич (Кайру, Томас) 02:58,

0:2 Костин (Бозак, Уолман) 11:40,

1:2 Нюландер (Керфут, Таварес) 15:33,

2:2 Нюландер (Керфут, Холл) 25:30,

2:3 Шенн (Фолк, Сундквист) 25:59,

3:3 Броди (Кампф, Каше) 37:44,

3:4 Саад (Перрон, Парайко) 44:38,

3:5 О'Райли (Миккола, Перрон) 50:50,

3:6 Бучневич (Томас) 56:43,

Вратари: Кэмпбелл – Хуссо.

«Оттава» – «Бостон» – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

0:1 Дебраск (Стадника) 22:37,

1:1 Штюцле (Уотсон, Зуб) 26:45,

1:2 Карло (Койл, Райлли) 38:54,

2:2 Холден (Браун, Пол) 56:06,

2:3 Пастрняк (Холл) 62:42,

Вратари: Форсберг – Суэймэн.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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