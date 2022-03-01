«Бостон» «всухую» обыграл «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси» разобрался с «Ванкувера»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» – «Ванкувер» – 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)
1:0 Хьюз 10
2:0 Шарангович (Хьюз, Мерсер) 16
3:0 Мерсер (Хишир, Братт) 18
3:1 Подколзин (Хэмоник, Хорват) 22
4:1 Боквист (Грейвс, Юнссон) 24
5:1 Грейвс (Шарангович) 26
6:1 Братт (Хишир, Заха) 27
6:2 Пирсон ( Миллер, Хант) 29
7:2 Хэмилтон (Татар, Боквист) 52
Вратари: Доус 36/38 – Демко 18/19, Галак 8/14.
«Вашингтон» – «Торонто» – 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
0:1 Бантинг (Сандин, Марнер) 3
1:1 Шири (Карлсон, Бэкстрем) 17
1:2 В. Нюландер (Керфут, Таварес) 19
1:3 Холл (Райлли, Марнер) 21
2:3 Уилсон (Карлсон, Овечкин) 31
3:3 Уилсон (Карлсон, Фегервары) 42
3:4 Сандин (Таварес, Холл) 57
3:5 Энгвалл (Михеев) 60
Вратари: Ванечек 16/17, Самсонов 7/10 – Мразек 30/33.
«Лос-Анджелес» – «Бостон» – 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
0:1 Дебраск (Бержерон, Маршанд) 2
0:2 Дебраск 14
0:3 Дебраск (Макэвой, Бержерон) 22
0:4 Бержерон (Маршанд, Пастрняк) 32
0:5 Холл (Макэвой, Пастрняк) 33
0:6 Хаула (Смит, Койл) 51
0:7 Хаула (Дебраск, Холл) 54
Вратари: Дж. Куик 14/19, Петерсен 11/13 – Сваймен 34/34.
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