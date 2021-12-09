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Бубка – о старте Суперлиги: «Хоккей движется вперед»

Президент НОК Украины посетил матч-открытие турнира
Хоккей Хоккейная Суперлига
07:39
Бубка – о старте Суперлиги: «Хоккей движется вперед»
Фото: ХК Донбасс

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка посетил матч-открытие хоккейной Суперлиге Париматч, в котором «Краматорск» встречался с «Донбассом».

Действительно, хоккей – замечательная игра, быстрая, интересная, поэтому мне очень приятно видеть сегодня такой праздник спорта в Краматорске. Желаю болельщикам получить удовольствие от игры, а игрокам показать яркий хоккей, которые запомниться болельщикам на долгое время.

Последний раз сборная Украины выступала на Олимпиаде 20 лет назад. Как Вы считаете, такой турнир подтолкнет нашу сборную к достижениям на Олимпиаде?

Я помню, что в 2002 году в Солт-Лейк-Сити сборная Украины играла на Олимпийских играх. Я мечтаю, и когда я ехал сюда, я думал об этом, чтобы как можно быстрее национальная сборная вернулась на такой высокий уровень и имела возможность принять участие в Олимпиаде. А для этого нужны сильные клубы, сильный чемпионат, чтобы как можно больше молодежи смотрело на яркий хоккей, росли и потом представляли нашу страну на мировой арене. Это очень яркий вид спорта, поэтому хотелось бы увидеть нашу национальную сборную на самом высоком уровне.

Как Вы считаете, Суперлига поможет достичь этого?

Сегодня должно быть как можно больше клубов для того, чтобы была большая конкуренция. Когда будет конкуренция, тогда будет расти качество игры хоккеистов. Когда играют в средний хоккей, то очень тяжело быть конкурентом на высоком уровне, очень тяжело собрать национальную сборную и демонстрировать качественный хоккей высокого уровня.

Какие Ваши впечатления от церемонии открытия хоккейной Суперлиги?

Впечатления позитивные. Хоккей движется вперед. Сегодня нужно объединить усилия, очень много сделать для того, чтобы было как можно больше клубов, потому что Украина – великая спортивная страна. У нас нет так много ярких достижений в зимних видах спорта, поэтому хотелось бы, чтобы как можно больше по всей Украине был представлен хоккей. Тогда чемпионат будет на высоком уровне, и лига будет намного крепче и таким образом будет расти качество игры.

Напомним, матч-открытие завершился убедительной победой «Донбасса».

Источник: hcdonbass.com Сергей Остапенко
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Теги

Сергей Бубка Донбасс ХК Краматорск

Комментарии 1

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9 декабря 2021г. 08:54
Спасибо огромное Сергей Назарович!!!
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