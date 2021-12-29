России засчитали техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022
«Будем решать, разумно ли продолжать МЧМ-2022». Бывший глава IIHF рассказал о возможной отмене турнира
Рене Фазель – о коронавирусе среди участников чемпионата
Рене Фазель / фото - Getty Images
Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о возможной отмене молодежного чемпионата мира-2022 в Канаде из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом среди команд-участников турнира.
«Кто-то спросил меня о том, что два российских игрока сдали положительный тест, но я этого не знаю. Единственное, что я знаю, что Люк Тардиф попросил собрать совещание Совета IIHF, на котором будут обсуждать статус кво турнира. Будут решать, разумно ли продолжать соревнования? Да, думаю, так. Через час или два вы узнаете больше».
Напомним, России засчитали техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022.
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