«Краматорск» обыграл «Белый Барс» на Кубке Азовского моря
Буценко о поражении от «Краматорска»: «Возможно повлияла небольшая пауза – ребята немного выпали из тонуса»
Специалист отметил. Что его подопечные неплохо защищались, несмотря на 7 пропущенных шайб
16:49
Константин Буценко / Фото: Суперлига
Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко высказался о разгромном поражении от «Краматорска» в Суперлиге Париматч.
«Почему такой счет? Возможно повлияла небольшая пауза – ребята немного выпали из тонуса. Здорово сегодня сыграл наш вратарь. Да, были пропущены необязательные шайбы – от рикошета, например. Думаю, что мы сегодня в целом не очень хорошо сработали в обороне.
В первом периоде сыграла наша тактика, но дальше – дальняя лавка противника сыграла против нас».
Напомним, «Белый Барс» в трех матчах Суперлиги выиграл лишь у «Альтаира».
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