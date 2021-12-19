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04:00 Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Перенесен

Буценко о поражении от «Краматорска»: «Возможно повлияла небольшая пауза – ребята немного выпали из тонуса»

Специалист отметил. Что его подопечные неплохо защищались, несмотря на 7 пропущенных шайб

Хоккей Хоккейная Суперлига
16:49
Буценко о поражении от «Краматорска»: «Возможно повлияла небольшая пауза – ребята немного выпали из тонуса»
Константин Буценко / Фото: Суперлига

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко высказался о разгромном поражении от «Краматорска» в Суперлиге Париматч.

«Почему такой счет? Возможно повлияла небольшая пауза – ребята немного выпали из тонуса. Здорово сегодня сыграл наш вратарь. Да, были пропущены необязательные шайбы – от рикошета, например. Думаю, что мы сегодня в целом не очень хорошо сработали в обороне.

В первом периоде сыграла наша тактика, но дальше – дальняя лавка противника сыграла против нас».

Напомним, «Белый Барс» в трех матчах Суперлиги выиграл лишь у «Альтаира».

Карен Агабекян
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Белый Барс Константин Буценко ХК Краматорск

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