Буценко: «Проиграли – неприятно, но по крайней мере ребята молодцы, сегодня сражались»

Наставник отметил, что команде еще нужно усиление

Константин Буценко / Фото: Суперлига

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал поражение в овертайме матча с «Мариуполем» (3:4 ОТ) в рамках Суперлиги Париматч.



«Наверное, с новым годом. В новом году хочется побед, поэтому эмоции прежде всего. Приходилось ребят немножко встряхивать, заводить своими действиями. Иногда такое бывает. Игра очень хорошая, игра зрелищная. Игра, которая держала в напряжении абсолютно всех. Проиграли – неприятно, но по крайней мере ребята молодцы, сегодня сражались и есть уже какое-то понимание, куда мы движемся и есть понимание, что с этой командой можно работать, что мы будем добавлять каждый день.

Мы были практически в идеальном составе. Единственное, у нас приболел Артём Неверов, остался и к нам добавиться Егор Семёнов завтра. У нас в планах ещё укрепиться немного. Для нас сейчас самое главное – поставить игру для ребят, чтобы они получали удовольствие от игры, приносили болельщикам радость.

Всех с наступившим Новым Годом и с наступающим Рождеством Христовым!»

Напомним, ранее главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер рассказал, что ему хотелось бы более легкой победы над «Белым Барсом».