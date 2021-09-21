Буценко: «Уменьшилось количество легионеров, и нехватка украинцев сказалась на нашей команде»

Константин Буценко / Фото: ХК Донбасс

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко высказался о разгромном поражении в матче с «Донбассом» (2:12).



Команде «Донбасс» хотелось бы пожелать удачи в Лиге чемпионов. Все долго ждали это событие, мы приходим, за них болеем и переживаем. Нам сложно с ними бороться на данном этапе. Мы это прекрасно понимаем и признаем.

Сегодняшние моменты мы проанализируем, постараемся сделать правильные выводы. Попробуем вот этим матчем замотивировать ребят на следующие матчи. Чтобы они выходили более раскрепощенными, показывали другую игру. И, я думаю, что маленькими шажочками мы подойдем, будем расти, прибавлять. Будем понимать, что против этой команды можем играть. А так они сидели на трибуне во Дворце спорта, смотрели на ребят, которые играли в Лиге чемпионов, и тут выходят против них играть. Мы с оптимизмом в будущее смотрим. Самое главное, что мы есть, мы играем. Ребята растут и просто нужно терпение».