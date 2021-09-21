Буценко: «Уменьшилось количество легионеров, и нехватка украинцев сказалась на нашей команде»
Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко
высказался о разгромном поражении в матче с «Донбассом» (2:12).
«Сложно что-то сказать. Команды на разных планетах. Если позитивно, то мы привыкли в таком мире жить. Позитивно то, что очень много меньшинства мы выстояли – очень здорово. Забили два неплохих гола, хороших. Конечно, нам еще работать и работать. Об этом даже нечего говорить. Каждый год команда у нас новая, обновляется. Очень много людей уходит. Нужно время, мы это прекрасно понимаем и осознаем. Именно нам нужно набраться просто терпения. И тренерскому штабу, и болельщикам нашим.
Команде «Донбасс» хотелось бы пожелать удачи в Лиге чемпионов. Все долго ждали это событие, мы приходим, за них болеем и переживаем. Нам сложно с ними бороться на данном этапе. Мы это прекрасно понимаем и признаем.
Сегодняшние моменты мы проанализируем, постараемся сделать правильные выводы. Попробуем вот этим матчем замотивировать ребят на следующие матчи. Чтобы они выходили более раскрепощенными, показывали другую игру. И, я думаю, что маленькими шажочками мы подойдем, будем расти, прибавлять. Будем понимать, что против этой команды можем играть. А так они сидели на трибуне во Дворце спорта, смотрели на ребят, которые играли в Лиге чемпионов, и тут выходят против них играть. Мы с оптимизмом в будущее смотрим. Самое главное, что мы есть, мы играем. Ребята растут и просто нужно терпение».
Об ожиданиях на предстоящий сезон.
«Непростой будет сезон. Самое главное для лиги, чтобы все команды дошли до финальной точки. Чтобы все матчи состоялись. Я не знаю, что-то так из опыта моего большого… Самое главное, чтобы все дошли до финальной черты, каждый занял то место, которого достоин.
Давать прогнозы – дело неблагодарное. Но я думаю, что в ближайшем времени будут большие изменения и в командах, и во всем. Я имею ввиду, что уменьшилось количество легионеров и, естественно, нехватка украинцев прежде всего сказалась на нашей команде. У нас были ребята, которые сразу заняли вакансии в других клубах. Непростой будет сезон…
Я думаю, что 3-4 команды будут в верхней части турнирной таблицы и 4 внизу. Но сезон идет 8-9 месяцев и варианты возможны разные. Посмотрим – интересно будет».
Напомним, главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик после матча отметил игру «Белого Барса» в большинстве.
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