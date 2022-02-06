Буценко: «В таких играх на первый план выходит мастерство игроков»
Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал матч с «Краматорском».
Матч получился достаточно нервным. Было достаточно моментов в большинстве. Чего не хватило, чтобы забить?
«Прежде всего в таких играх выходит на первый план мастерство игроков. Чем выше мастерство, тем больше шансов забить гол. В принципе, так и получилось. Мы провели два неплохих периода по содержанию, по желанию. У нас были моменты в первом периоде, которые мы не смогли реализовать. Конечно, с такой командой нельзя удаляться: из четырех шайб мы две пропустили в меньшинстве, это и предопределило итог игры».
Как Вам сегодняшняя атмосфера на арене?
«Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, потому что сейчас непростой период у команды. Как я уже говорил ранее, команда сформирована практически с чистого листа - буквально за месяц.
Сегодня не играло 5 основных защитников команды, которые лежат в лазарете, у которых температура. В такие периоды для команды поддержка очень важна, даже когда проиграли. Болельщики тепло приветствуют ребят – это дорогого стоит, поэтому мы очень им благодарны, что они приходят поддерживают нас. Надеемся, что ближайшие игры все в нашей команды выздоровеют и мы сможем сыграть единым коллективом и доставить радость болельщикам победами».
Следующие два матча выездные. Чего ожидаете? Будете вводить изменения?
«Изменения будут, потому что мы надеемся, что наши игроки обороны будут выздоравливать и возвращаться в состав. Мы хотим уже в конце поездки сыграть основным составом. Надеемся на их быстрое возвращение. Как только они вольются в коллектив, будут изменения по составу и тройкам, парам, пятеркам».
«Краматорск» выиграл третий матч кряду.
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