Буценко: «В таких играх на первый план выходит мастерство игроков»

Константин Буценко / фото - hsl.com.ua

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал матч с «Краматорском».

Матч получился достаточно нервным. Было достаточно моментов в большинстве. Чего не хватило, чтобы забить?

Как Вам сегодняшняя атмосфера на арене?

Сегодня не играло 5 основных защитников команды, которые лежат в лазарете, у которых температура. В такие периоды для команды поддержка очень важна, даже когда проиграли. Болельщики тепло приветствуют ребят – это дорогого стоит, поэтому мы очень им благодарны, что они приходят поддерживают нас. Надеемся, что ближайшие игры все в нашей команды выздоровеют и мы сможем сыграть единым коллективом и доставить радость болельщикам победами».