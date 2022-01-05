Бывший генеральный менеджер УХЛ: «Зубко заставил меня принять заявку «Рулав Одд»

Евгений Колычев – о сложившейся финансовой ситуации в клубе

Евгений Колычев / фото - XSPORT

Бывший генеральный менеджер УХЛ Евгений Колычев в эксклюзивном комментарии XSPORT отреагировал на новость о задолженностях «Рулав Одд» перед игроками, а также вспомнил, как президент ФХУ Георгий Зубко заставил его принять заявку клуба на участие в чемпионате.

«В начале сентября 2021 года, перед стартом сезона УХЛ, я имел несколько продолжительных разговоров с собственником клуба «Рулав Одд». Я подробно объяснил ему, почему финансовая гарантия является ключевым фактором участия любого клуба-новичка в Лиге. Такой была позиция Лиги и клубов. Это обезопасило бы УХЛ от коллапсов и проблем, в случае возникновения вопросов с не выплатой заработных плат перед игроками клуба или других задолженностей. Однако я получил от «Рулава» отказ предоставления банковской гарантии. А уже утром 5 сентября мне позвонил президент федерации хоккея Украины Георгий Зубко и в ультимативной форме приказал принять заявку клуба на участие, пообещав использовать свой административный ресурс, в случае, если я не выполню его команду. В результате давления 6 сентября клуб был принят в состав участников лиги. Но возник вопрос: кто должен покрыть задолженность перед игроками клуба, не предоставившего финансовые гарантии? Было бы правильно, если бы на этот вопрос ответил президент ФХУ Георгий Зубко».

Напомним, в последнем туре Суперлиги «Мариуполь» в овертайме победил «Белый Барс».