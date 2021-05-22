Сборная Чехии потерпела второе поражение на старте чемпионата мира-2021
Cборная Германии крупно обыграла команду Норвегии на чемпионате мира
Немцы начали свое выступление в Риге с двух побед кряду
22 мая 15:00
Фото: livesport.ru
Вторую победу подряд отпраздновала Германия, которая после вчерашней крупной победы над Италией (9:4) уверенно обыграла Норвегию.
Голы в составе бундестим забили Маттиас Плахта, Леон Гаванке, Леонхард Пфедерль, Лукас Райхель и Лин Бергманн. У норвежцев отличился Эмиль Лиллеберг.
Норвегия – Германия 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Шайбы забросили:
0:1 Плахта (М. Мюллер, Зайдер), 19:44
0:2 Гаванке (Брандт, Небельс), 23:19, ГБ
0:3 Пфедерль (Райхель, Небельс), 26:04
0:4 Райхель, 30:35
1:4 Лиллеберг (М. Улимб, Хага), 36:21
1:5 Бергманн (Новак, Креммер), 44:41
Вратари: Хаукеланн – Нидербергер
В первом матче на чемпионате мира сборная России одержала победу над командой Чехии.
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