Чехия потребовала на всех событиях IIHF не называть их «Чешской республикой»

IIHF получила официальный документ от Томаша Крала





Федерация хоккея Чехии перед началом молодежного чемпионата мира 2022 года в Эдмонтоне потребовала, чтобы на всех турнирах IIHF на месте названия государства употреблялось «Чехия», а не «Чешская республика».



Требования были изложены в документе, подписанном президентом федерации хоккея Чехии Томашем Кралом.

Напомним, с 26 декабря 2021 года по 6 января 2022 года в Эдмонтоне состоится 45-й чемпионат мира по хоккею U20. Матчи турнира в прямом эфре покажет XSPORT.