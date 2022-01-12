Чемпионат КХЛ будет приостановлен
В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги сообщили о решении приостановить чемпионат до олимпийской паузы. Формат продолжения сезона будет обсуждаться лигой и клубами после его остановки.
«По состоянию на утро 12 января количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).
Лига решила не проводить матчи №584 «Локомотив» – «Ак Барс», №587 «Динамо» Москва – «Спартак», запланированные на 13 января 2022 года.
«Автомобилист» выходит с карантина после получения отрицательных результатов диагностики методом ПЦР персонала всего клуба, и сыграет первый матч в новом году против «Северстали».
В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно».
Расписание ближайших игровых дней:
12 января, среда
«Адмирал» – «Сибирь»;
«Нефтехимик» – «Трактор».
13 января, четверг
«Автомобилист» - «Северсталь»;
«Витязь» – «Барыс»;
СКА – «Сочи» (в «Сочи» пять ПЦР+, решение будет принято в день игры).
14 января, пятница
«Адмирал» – «Сибирь».
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