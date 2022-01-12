Чемпионат КХЛ будет приостановлен

Фото: пресс-служба КХЛ

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги сообщили о решении приостановить чемпионат до олимпийской паузы. Формат продолжения сезона будет обсуждаться лигой и клубами после его остановки.

Лига решила не проводить матчи №584 «Локомотив» – «Ак Барс», №587 «Динамо» Москва – «Спартак», запланированные на 13 января 2022 года.

«Автомобилист» выходит с карантина после получения отрицательных результатов диагностики методом ПЦР персонала всего клуба, и сыграет первый матч в новом году против «Северстали».

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно».