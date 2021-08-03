Чемпионат Украинской хоккейной лиги сезона-2021/22 стартует 17-го сентября

Этот розыгрыш национального первенства станет 30-м в истории



Фото: УХЛ

Новый чемпионат Украины по хоккею с шайбой – чемпионат Украинской хоккейной лиги – стартует 17-го сентября.

Отметим, что этот розыгрыш национального первенства станет 30-м в истории Украины.

В матче-открытии чемпионата сыграют команды-финалисты предыдущего сезона – донецкий «Донбасс» и киевский «Сокол» дадут старт юбилейного розыгрыша национального первенства страны. Победитель стартового матча сезона станет обладателем традиционного трофея – Кубка Открытия.

Чемпионат традиционно будет разыгран в два этапа – первый пройдет в формате регулярного сезона. Этап плей-офф начнется в марте и определит команду-чемпиона Украины.

Расписанием предусмотрены три международных паузы для проведения учебно-тренировочных сборов национальных команд. Отметим, что в начале января также состоится розыгрыш возобновленного Кубка Украины.

Финальная серия чемпионата пройдет в апреле 2022-го года.

Отметим, что прием заявок на участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 2021/22 еще проводится. Окончательный состав участников чемпионата будет определен 1 сентября 2021 года.

Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется.