Чемпионаты мира в дивизионе Украины могут проводиться вдвое реже, но за это будет полагаться компенсация

С таким предложением выступил кандидат на пост президента IIHF

Мужская сборная Украины / Фото: facebook.com/fhu.com.ua/

Кандидат в президенты IIHF Хенрик Бах-Нильсен предложил проводить чемпионаты мира в низших дивизионах раз в два года, сообщает пресс-служба Хоккейного союза Дании.



Бах-Нильсен выступил с вариантом о проведении турниров в дивизионах, начиная с группы B (кроме группы B первого дивизиона среди мужчин – куда входит мужская сборная Украины), раз в два года. В те же годы, когда турниры будет пропускаться – члены IIHF будут получать 40 тысяч долларов на развитие хоккея.

Отметим, что женская сборная Украины выступает в III дивизионе.

Напомним, что в обновленном рейтинге IIHF мужская национальная команда Украины занимает 27-ю строчку.