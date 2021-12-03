Четыре украинских клуба направили обращение в МОК и IIHF с просьбой проинспектировать ФХУ

Эти клубы: «Белый Барс», «Донбасс», «Краматорск» и «Мариуполь»

фото / УХЛ

2 декабря, украинские хоккейные клубы «Белый Барс», «Донбасс», «Краматорск» и «Мариуполь» направили обращение президенту Международной федерации хоккея Люку Тардифу, президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, а также президенту Ассоциации зимних Олимпийских международных федераций Иво Ферриани.

Профессиональные клубы просят руководство международных спортивных организаций провести проверку деятельности Федерации хоккея Украины на предмет соответствия организационной структуры и ее деятельности интересам украинского хоккея и статуса национальной спортивной федерации в целом.

Причиной обращения стала обеспокоенность украинских команд судьбой хоккея в Украине и его дальнейшего развития, которое становится невозможным из-за решений, а также действий чиновников ФХУ во главе с Георгием Зубко.

Также клубы убеждены, что выполнение требований устава IIHF, в том числе реализация принципа надлежащего управления, возможно только в случае отстранения Георгия Зубко от занимаемой им должности президента Федерации Хоккея Украины, а также реорганизации ФХУ путем ее преобразования в общественный союз.

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