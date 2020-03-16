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Чибирев: «С «Краматорском» провалили второй период»
«Донбасс» пропустил 2 шайбы во второй 20-минутке
Игорь Чибирев / фото - УХЛ
Главный тренер «Донбасса» Игорь Чибирев прокомментировал победу над «Краматорском» в предпоследнем матче регулярного чемпионата УХЛ. Во втором периоде дончане пропустили 2 шайбы, специалист уверен, что сказалось усталость хоккеистов.
«Немного провалили второй период, возможно, где-то расслабились. Скорее всего, сказалась где-то усталость. Самое главное, что в конце мы собрались, когда нужно добавили, а также смогли забить важные голы».
Об игре Николая Казаковцева после травмы.
«Я считаю, что для первой игры он выступил очень хорошо. Да, ему еще нужно сыграть пару игру, чтобы набрать форму».
Впереди «Донбассу» предстоит еще одна игра против «Краматорска».
«Сокол» с действующим чемпионам «Кременчугом» оспорит второе место регулярного чемпионата в последнем матче.