«Чикаго» в матче с девятью шайбами выиграл у «Вашингтона»
НХЛ. Регулярный чемпионат:
«Чикаго» – «Вашингтон» 5:4 (0:0, 3:2, 1:2, 1:0)
0:1 – 24 Овечкин (Бэкстрем, Оши),
1:1 – 34 Дебринкат (Кубалик, Кэйн),
2:1 – 35 Курашев (Джонс, Дак),
3:1 – 35 Энтвистл (Тэйвс, Хэйгл),
3:2 – 40 Спронг (Эллер), 3:3 – 52 Эллер (Шири, Оши),
4:3 – 56 Дебринкат (Строум, Хэйгл),
4:4 – 60 Шири (Карлсон, Овечкин),
5:4 – 62 Джонс (Кэйн, Дак)
«Аризона» – «Рейнджерс» 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
1:0 – 18 Эрикссон (Любушкин, Келлер),
1:1 – 31 Какко (Крайдер, Зибанежад),
2:1 – 49 Келлер (Строльман, Шмалц),
2:2 – 55 Зибанежад (Крайдер, Фокс),
2:3 – 58 Какко (Строум, Крайдер)
«Анахайм» – «Сиэтл» 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
1:0 – 11 Зеграс (Шаттенкирк, Милано),
2:0 – 16 Грант,
3:0 – 22 Терри (Сильверберг, Стил),
3:1 – 35 Донато (Данн, Эберле),
4:1 – 49 Кэррик (Робинсон, Бенуа)
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