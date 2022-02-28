«Чикаго» «всухую» проиграл «Сент-Луису», «Виннипег» победил «Аризону»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» – «Айлендерс» – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 Добсон (Пажо, Палмиери) – 13:41,
0:2 Сизикас (Джонстон, Клаттербак) – 21:33,
0:3 Грин (Джонстон, Сизикас) – 51:43,
0:4 Беллоуз (Вальстрем, Ахо) – 55:06,
Вратари: Столарз – Сорокин.
«Рейнджерс» – «Ванкувер» – 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
0:1 Пирсон (Миллер) – 03:12
0:2 Майерс (Миллер, Хаймор) – 19:21
0:3 Ламмикко (Шенн) – 26:06
0:4 Хаймор (Экман-Ларссон, Майерс) – 35:16 ГБ
1:4 Лафреньер (Зибанежад) – 49:53
2:4 Строум (Панарин, Фокс) – 54:03
2:5 Петтерссон (Демко) – 57:51
Вратари: Георгиев – Демко.
«Коламбус» – «Питтсбург» – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
1:0 Бьоркстранд (Рослович, Ворачек) – 04:43,
1:1 Раведел (Малкин, Капанен) – 19:11,
2:1 Рослович – 28:39,
2:2 Малкин (Раст, Гюнтцель) – 51:54 ГБ,
2:3 Кросби (Летанг, Раст) – 57:46,
Вратари: Берубе – Десмит.
«Аризона» – «Виннипег» – 3:5 (2:2, 1:0, 0:3)
0:1 Лаури (Болье, Шмидт) – 07:39,
1:1 Чикран (Колячонок, Эрикссон) – 10:16,
1:2 Свечников (Болье, Дюбуа) – 10:59,
2:2 Хэйтон (Ричи, Чикран) – 16:40,
3:2 Ричи (Эрикссон, Хэйтон) – 33:56,
3:3 Уилер (Штясны) – 43:17,
3:4 Коннор (Свечников, Дюбуа) – 45:34,
3:5 Коннор (Пионк) – 58:52,
Вратари: Веджвуд – Комри.
«Чикаго» – «Сент-Луис» – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
0:1 Кайру (Шенн, Барбашев) – 22:26,
0:2 Бучневич (Томас) – 26:56,
0:3 Перрон (Шенн, Фолк) – 18:08,
0:4 Перрон – 43:04,
Вратари: Флери – Биннингтон.
«Даллас» – «Баффало» – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
1:0 Раффль (Факса, Хейсканен) – 12:35,
2:0 Хинтц (Павелски, Харли) – 26:34,
2:1 Томпсон (Скиннер, Самуэльссон) – 28:23,
3:1 Раффль (Сегин, Радулов) – 36:16,
4:1 Гурьянов (Линделль, Бенн) – 48:56, ГБ,
4:2 Икин (Хег) – 54:02,
Вратари: Эттингер – Андерсон.
«Каролина» – «Эдмонтон» – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
1:0 Терявяйнен (Свечников, Чатфилд) – 11:57,
2:0 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 16:53, ГБ,
2:1 Райан – 24:26,
Вратари: Андерсен – Смит.
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