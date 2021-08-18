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CHL красиво представила «Донбасс» перед стартом нового сезона

В Лиге чемпионов вспомнили самые большие достижения украинцев

Хоккей Лига чемпионов
10:38
CHL красиво представила «Донбасс» перед стартом нового сезона

Хоккейная Лига чемпионов на своем YouTube-канале представила всех участников нового сезона. Среди них отдельное видео досталось донецкому «Донбассу».

 

Напомним, ранее стартовала продажа билетов на первый домашний матч «Донбасса» в Лиге чемпионов против датского «Рунгстеда».

Также соперниками команды Павла Микульчика по группе G будут чемпион Ligue Magnus французский «Руан» и чемпион ICEHL австрийский «Клагенфурт».

Карен Агабекян
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Теги

Донбасс CHL

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