Сборная Чехии разбила словаков и заняла 3-е место в группе А
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Финляндия – Чехия. Видео трансляция
Действующие чемпионы мира продолжают защиту титула
12:51
Финляндия уверенно прошла групповой этап / Фото - IIHF
В четверг, 3 июня, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира-2021 в Риге, в котором сборная Финляндии сыграет против Чехии.
На групповом этапе финны заняли второе место в группе B, чехи стали третьими в группе B.
Прямая видео трансляция матча будет доступна в плеере ниже. Начало – в 20:15.
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