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ЧМ-2021. Четвертьфинал. Финляндия – Чехия. Видео трансляция

Действующие чемпионы мира продолжают защиту титула
Хоккей Чемпионат мира
12:51
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Финляндия – Чехия. Видео трансляция
Финляндия уверенно прошла групповой этап / Фото - IIHF

В четверг, 3 июня, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира-2021 в Риге, в котором сборная Финляндии сыграет против Чехии.

На групповом этапе финны заняли второе место в группе B, чехи стали третьими в группе B.

Прямая видео трансляция матча будет доступна в плеере ниже. Начало – в 20:15.

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Теги

сборная Финляндии (хоккей) сборная Чехии (хоккей)

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