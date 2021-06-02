Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Россия – Канада. Видео трансляция
Родоначальники хоккея запрыгнули в плей-офф в последний момент
12:44
На групповом этапе Россия потерпела только одно поражение / Фото - IIHF
В четверг, 3 июня, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира-2021 в Риге, в котором сборная России сыграет против Канады.
На групповом этапе россияне заняли второе место в группе A, канадцы стали четвертыми в группе B, запрыгнув в плей-офф в последний момент.
Прямая видео трансляция матча будет доступна в плеере ниже. Начало – в 20:15.
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