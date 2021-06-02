Германия обыграла Латвию и вышла в плей-офф ЧМ-2021, протащив за собой Канаду
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Швейцария – Германия. Видео трансляция
Немцы вышли в плей-офф благодаря победе над Латвией в последнем туре
12:39
Швейцария рассчитывает на медали на ЧМ-2021 / Фото - IIHF
В четверг, 3 июня, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира-2021 в Риге, в котором сборная Швейцарии сыграет против Германии.
На групповом этапе американцы заняли второе место в группе A, немцы стали четвертыми в группе B.
Прямая видео трансляция матча будет доступна в плеере ниже. Начало – в 16:15.
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