Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

ЧМ-2021. Четвертьфинал. Швейцария – Германия. Видео трансляция

Немцы вышли в плей-офф благодаря победе над Латвией в последнем туре
Хоккей Чемпионат мира
12:39
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Швейцария – Германия. Видео трансляция
Швейцария рассчитывает на медали на ЧМ-2021 / Фото - IIHF

В четверг, 3 июня, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира-2021 в Риге, в котором сборная Швейцарии сыграет против Германии.

На групповом этапе американцы заняли второе место в группе A, немцы стали четвертыми в группе B.

Прямая видео трансляция матча будет доступна в плеере ниже. Начало – в 16:15.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Швейцарии (хоккей) сборная Германии (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
1 июня 23:12
Германия обыграла Латвию и вышла в плей-офф ЧМ-2021, протащив за собой Канаду
Германия обыграла Латвию и вышла в плей-офф ЧМ-2021, протащив за собой Канаду
Хоккей Чемпионат мира
1 июня 22:38
Швейцария завершила групповой турнир ЧМ-2021 победой над Великобританией
Швейцария завершила групповой турнир ЧМ-2021 победой над Великобританией
Хоккей Чемпионат мира
1 июня 14:30
США обыграли Германию, забросив две безответные шайбы
США обыграли Германию, забросив две безответные шайбы
Хоккей Чемпионат мира
31 мая 18:47
Беларусь потерпела четвертое поражение подряд и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
Беларусь потерпела четвертое поражение подряд и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
30 мая 18:28
Швейцария разнесла Словакию, забросив 8 шайб в ворота соперников
Швейцария разнесла Словакию, забросив 8 шайб в ворота соперников
Хоккей Чемпионат мира
27 мая 19:02

Новости: Хоккей

ЧМ-2021. Четвертьфинал. Россия – Канада. Видео трансляция
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Россия – Канада. Видео трансляция
Чемпионат мира
12:44
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Швейцария – Германия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Швейцария – Германия. Видео трансляция
Чемпионат мира
12:39
ЧМ-2021. Четвертьфинал. США – Словакия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Четвертьфинал. США – Словакия. Видео трансляция
Чемпионат мира
12:16
Сборная Беларуси отправится домой на автобусе
Сборная Беларуси отправится домой на автобусе
Чемпионат мира
11:59
Фонд Бориса Колесникова открыл первый в Украине летний детский лагерь на льду
Фонд Бориса Колесникова открыл первый в Украине летний детский лагерь на льду
УХЛ
10:34
«Тампа-Бэй» победила «Каролину»
«Тампа-Бэй» победила «Каролину»
НХЛ
07:47
Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Чемпионат мира
1 июня 23:12
Россия в последнем матче в группе уничтожила Беларусь
Россия в последнем матче в группе уничтожила Беларусь
Чемпионат мира
1 июня 22:50
Германия обыграла Латвию и вышла в плей-офф ЧМ-2021, протащив за собой Канаду
Германия обыграла Латвию и вышла в плей-офф ЧМ-2021, протащив за собой Канаду
Чемпионат мира
1 июня 22:38
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости