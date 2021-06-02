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ЧМ-2021. Четвертьфинал. США – Словакия. Видео трансляция

На групповом этапе американцы выиграли шесть матчей подряд
Хоккей Чемпионат мира
12:16
ЧМ-2021. Четвертьфинал. США – Словакия. Видео трансляция
Сборная США набрала ход на групповом этапе / Фото - iihf.com

В четверг, 3 июня, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира-2021 в Риге, в котором сборная США сыграет против Словакии.

На групповом этапе американцы заняли первое место в группе B, словаки стали четвертыми в группе A.

Прямая видео трансляция матча будет доступна в плеере ниже. Начало – в 16:15.

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Теги

сборная США (хоккей) сборная Словакии (хоккей)

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