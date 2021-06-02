Сборная Чехии разбила словаков и заняла 3-е место в группе А
ЧМ-2021. Четвертьфинал. США – Словакия. Видео трансляция
На групповом этапе американцы выиграли шесть матчей подряд
12:16
Сборная США набрала ход на групповом этапе / Фото - iihf.com
В четверг, 3 июня, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира-2021 в Риге, в котором сборная США сыграет против Словакии.
На групповом этапе американцы заняли первое место в группе B, словаки стали четвертыми в группе A.
Прямая видео трансляция матча будет доступна в плеере ниже. Начало – в 16:15.
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