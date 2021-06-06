Финляндия одолела Германию и вышла в финал чемпионата мира
ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Видео трансляция
Как и в 2019-м, финны и канадцы оспорят звание чемпиона мира
6 июня 21:13
Канада прошла удивительный путь к финалу ЧМ-2021 / Фото - IIHF
В воскресенье, 6 июня, пройдут матчи заключительного игрового дня чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге. В финальном противостоянии сыграют сборные Финляндии и Канады.
Прямую видео трансляцию матча Финляндия – Канада смотрите в плеере в этой новости. Начало – в 20:15.