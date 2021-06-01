ЧМ-2021. Канада – Финляндия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Канада – Финляндия. Онлайн трансляция
Смотрите центральный матч группы B на XSPORT.ua
07:37
Фото: TSN
Во вторник 1-го июня в Латвии пройдет шестой тур чемпионата мира по хоккею. В группе B между собой сыграют сборные Канады и Финляндии.
Следите за противостоянием матча Канада – Финляндия вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости. Начало - в 12:15.
Также смотрите прямую видео трансляцию матча Канада – Финляндия.
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