ЧМ-2021. Канада – Финляндия. Онлайн трансляция

Смотрите центральный матч группы B на XSPORT.ua

Фото: TSN

Во вторник 1-го июня в Латвии пройдет шестой тур чемпионата мира по хоккею. В группе B между собой сыграют сборные Канады и Финляндии.

Следите за противостоянием матча Канада – Финляндия вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости. Начало - в 12:15.

Также смотрите прямую видео трансляцию матча Канада – Финляндия.