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ЧМ-2021. Канада – Финляндия. Онлайн трансляция

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Хоккей Чемпионат мира
07:37
ЧМ-2021. Канада – Финляндия. Онлайн трансляция
Фото: TSN

Во вторник 1-го июня в Латвии пройдет шестой тур чемпионата мира по хоккею. В группе B между собой сыграют сборные Канады и Финляндии.

Следите за противостоянием матча Канада – Финляндия вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости. Начало - в 12:15.

Также смотрите прямую видео трансляцию матча Канада – Финляндия.

 

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Теги

сборная Канады (хоккей) сборная Финляндия (хоккей)

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