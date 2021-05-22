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ЧМ-2021. Канада – США. Онлайн трансляция
Центральный матч третьего игрового дня чемпионата мира смотрите на XSPORT.ua
22 мая 21:49
Фото: twitter.com/usahockey
В воскресенье 23-го мая в Латвии пройдет третий день чемпионата мира по хоккею. В группе B между собой сыграют сборные Канады и США
Следите за противостоянием матча Канада – США вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости.
Также смотрите прямую видео трансляцию матча Канада – США.
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