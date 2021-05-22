ЧМ-2021. Канада – США. Онлайн трансляция

Центральный матч третьего игрового дня чемпионата мира смотрите на XSPORT.ua

Фото: twitter.com/usahockey

В воскресенье 23-го мая в Латвии пройдет третий день чемпионата мира по хоккею. В группе B между собой сыграют сборные Канады и США



Следите за противостоянием матча Канада – США вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости.

Также смотрите прямую видео трансляцию матча Канада – США.