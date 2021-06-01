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ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Онлайн трансляция

Игра седьмого тура группы A смотрите на XSPORT.ua
Хоккей Чемпионат мира
08:42
ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Онлайн трансляция
Фото: twitter/russiahockey

Во вторник 1-го июня в Латвии пройдет седьмой тур чемпионата мира по хоккею. В группе A между собой сыграют сборные Росси и Беларуси.

Следите за противостоянием матча Россия – Беларусь вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости. Начало - в 20:15.

Также смотрите прямую видео трансляцию матча Россия – Беларусь.

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Теги

сборная России (хоккей) сборная Беларуси (хоккей)

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