ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Онлайн трансляция

Игра седьмого тура группы A смотрите на XSPORT.ua

Фото: twitter/russiahockey

Во вторник 1-го июня в Латвии пройдет седьмой тур чемпионата мира по хоккею. В группе A между собой сыграют сборные Росси и Беларуси.

Следите за противостоянием матча Россия – Беларусь вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости. Начало - в 20:15.

Также смотрите прямую видео трансляцию матча Россия – Беларусь.