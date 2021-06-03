Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

ЧМ-2021. Россия – Канада. Онлайн трансляция

Смотрите матч 1/4 финала турнира на XSPORT.ua
Хоккей Чемпионат мира
07:41
ЧМ-2021. Россия – Канада. Онлайн трансляция
Фото: twitter.com/HockeyCanada

3 июня в Латвии пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира в котором Россия сыграет против Канады.

Следите за противостоянием матча Россия – Канада вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости. Начало - в 20:15.

Также смотрите прямую видео трансляцию матча Россия – Канада.

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

сборная России (хоккей) сборная Канады (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

ЧМ-2021. Четвертьфинал. Россия – Канада. Видео трансляция
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Россия – Канада. Видео трансляция
Хоккей Чемпионат мира
2 июня 12:44
2
Сборная Беларуси отправится домой на автобусе
Сборная Беларуси отправится домой на автобусе
Хоккей Чемпионат мира
2 июня 11:59
Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Канада и Россия сыграют так рано. Известны все пары четвертьфинала ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
1 июня 23:12
Россия в последнем матче в группе уничтожила Беларусь
Россия в последнем матче в группе уничтожила Беларусь
Хоккей Чемпионат мира
1 июня 22:50
ЧМ-2021. Россия разнесла Беларусь. Как это было
ЧМ-2021. Россия разнесла Беларусь. Как это было
Хоккей Чемпионат мира
1 июня 22:25
Тренер Канады: «Я буду в шоке, если Латвия и Германия сыграют вничью»
Тренер Канады: «Я буду в шоке, если Латвия и Германия сыграют вничью»
Хоккей Чемпионат мира
1 июня 18:04

Новости: Хоккей

Гендменеджер «Баффало»: «Это очень значимый момент для клуба»
Гендменеджер «Баффало»: «Это очень значимый момент для клуба»
НХЛ
10:47
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
НХЛ
09:21
«Колорадо» в овертайме победил «Вегас», «Монреаль» на победной волне выиграл у «Виннипега»
«Колорадо» в овертайме победил «Вегас», «Монреаль» на победной волне выиграл у «Виннипега»
НХЛ
08:48
ЧМ-2021. Россия – Канада. Онлайн трансляция
ЧМ-2021. Россия – Канада. Онлайн трансляция
Чемпионат мира
07:41
Женский чемпионат мира-2021 пройдет в Калгари
Женский чемпионат мира-2021 пройдет в Калгари
2 июня 21:52
Гутцайт: «Важно, чтобы в Украине увеличивалось количество хоккейных команд»
Гутцайт: «Важно, чтобы в Украине увеличивалось количество хоккейных команд»
УХЛ
2 июня 18:32
В новом сезоне клубы УХЛ смогут заявлять на матч не более 11 легионеров
В новом сезоне клубы УХЛ смогут заявлять на матч не более 11 легионеров
УХЛ
2 июня 15:52
На матче Россия – Беларусь присутствовал один болельщик
На матче Россия – Беларусь присутствовал один болельщик
Чемпионат мира
2 июня 14:46
Фетисов: «А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать»
Фетисов: «А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать»
Чемпионат мира
2 июня 14:28
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости