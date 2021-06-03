Фетисов: «А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать»
ЧМ-2021. Россия – Канада. Онлайн трансляция
Смотрите матч 1/4 финала турнира на XSPORT.ua
07:41
Фото: twitter.com/HockeyCanada
3 июня в Латвии пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира в котором Россия сыграет против Канады.
Следите за противостоянием матча Россия – Канада вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости. Начало - в 20:15.
Также смотрите прямую видео трансляцию матча Россия – Канада.