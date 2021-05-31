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ЧМ-2021. Россия – Швеция. Онлайн трансляция

Игру 6 тура группы A смотрите на XSPORT.ua
Хоккей Чемпионат мира
07:55
ЧМ-2021. Россия – Швеция. Онлайн трансляция
Фото: twitter.com/russiahockey

В понедельник 31-го мая в Латвии пройдет шестой тур чемпионата мира по хоккею. В группе A между собой сыграют сборные России и Швеции.

Следите за противостоянием матча Россия – Швеция вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости. Начало - в 20:15.

Также смотрите прямую видео трансляция матча Россия - Швеция.

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Теги

сборная России (хоккей) сборная Швеции (хоккей)

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