ЧМ-2021. Россия – Швеция. Онлайн трансляция

Игру 6 тура группы A смотрите на XSPORT.ua

Фото: twitter.com/russiahockey

В понедельник 31-го мая в Латвии пройдет шестой тур чемпионата мира по хоккею. В группе A между собой сыграют сборные России и Швеции.

Следите за противостоянием матча Россия – Швеция вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости. Начало - в 20:15.

Также смотрите прямую видео трансляция матча Россия - Швеция.