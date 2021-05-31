Россия и США одолели соперников и возглавили свои группы на ЧМ-2021
ЧМ-2021. США – Германия. Онлайн трансляция
Игру 6 тура группы B смотрите на XSPORT.ua
07:40
Фото: USA Hockey
В понедельник 31-го мая в Латвии пройдет шестой тур чемпионата мира по хоккею. В группе B между собой сыграют сборные США и Германии.
Следите за противостоянием матча США – Германия вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости. Начало - в 16:15.
Также смотрите прямую видео трансляцию матча США – Германия.
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