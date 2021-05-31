ЧМ-2021. США – Германия. Онлайн трансляция

Игру 6 тура группы B смотрите на XSPORT.ua

Фото: USA Hockey

В понедельник 31-го мая в Латвии пройдет шестой тур чемпионата мира по хоккею. В группе B между собой сыграют сборные США и Германии.

Следите за противостоянием матча США – Германия вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости. Начало - в 16:15.

Также смотрите прямую видео трансляцию матча США – Германия.