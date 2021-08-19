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Чолач: «Мне предлагали получить российский паспорт. Но я украинец и хотел играть за нашу сборную»
Украинец ранее играл за юношескую команду ЦСКА
Артур Чолач / Фото: ЦСКА
18-летний украинский защитник Артур Чолач, которого на драфте-2021 выбрал «Вегас», рассказал о периоде работы в московском ЦСКА.
«В Украине перспектив для занятий хоккеем не так много. Сейчас ситуация немного улучшается, а лет пять-шесть назад было совсем плохо. Поэтому каждый парень, который хочет чего-то добиться в этом виде спорта, ищет варианты, чтобы устроиться за рубежом. В тех странах, где хоккей развит. А их не так уж и много. Поэтому, когда мне предложили поехать на просмотр в ЦСКА, я решил поехать. Я понимал, что это за клуб, сколько выдающихся хоккеистов через него прошло, понимал, что кого угодно туда не зовут. А значит, и пренебрегать предложением было бы глупостью. Да, учитывая войну, я колебался. Но потом решил сконцентрироваться только на хоккее и уехал.
Понимаю, что найдутся люди, которые будут меня осуждать. Пусть. Я к этому готов. Единственное, что могу сказать. Поскольку я играл за юношеские команды ЦСКА в первой или второй паре защитников, мне предлагали получить российский паспорт. Во мне видели перспективу. И, очевидно, это помогло бы мне закрепиться в России во взрослом хоккее. Но я украинец и хотел играть за нашу сборную. Для меня это важно. Поэтому от принятия российского гражданства отказался, а потом решил улететь в США и попробовать свои силы там».
Напомним, Чолач стал первым с 2007 года украинцем, выбранным на драфте.
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