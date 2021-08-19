Чолач: «Мне предлагали получить российский паспорт. Но я украинец и хотел играть за нашу сборную»

Артур Чолач / Фото: ЦСКА

18-летний украинский защитник Артур Чолач, которого на драфте-2021 выбрал «Вегас», рассказал о периоде работы в московском ЦСКА.



Понимаю, что найдутся люди, которые будут меня осуждать. Пусть. Я к этому готов. Единственное, что могу сказать. Поскольку я играл за юношеские команды ЦСКА в первой или второй паре защитников, мне предлагали получить российский паспорт. Во мне видели перспективу. И, очевидно, это помогло бы мне закрепиться в России во взрослом хоккее. Но я украинец и хотел играть за нашу сборную. Для меня это важно. Поэтому от принятия российского гражданства отказался, а потом решил улететь в США и попробовать свои силы там».