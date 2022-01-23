Чудо-шайба в Суперлиге. Защитник «Донбасса» забросил с центра площадки

Роман Кобелев помог дончанам обыграть «Белый Барс»

Фото: пресс-служба Донбасса

«Донбасс» обыграл «Белый Барс» (5:3) в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Однако эта встреча запомнится болельщикам не только результатом, но и голом в исполнении защитника дончан Романа Кобелева.

В начале третьего периода 28-летний игрок принял неординарное решение и совершил бросок с центра площадки. Смелость Кобелева была вознаграждена голом.

Видео шайбы с центра площадки:

Напомним, «Донбасс» третий раз в сезоне Суперлиги обыграл «Белый Барс».