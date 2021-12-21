Хет-трик Ларкина принес «Детройту» победу над «Нью-Джерси», «Даллас» прервал серию поражений
«Даллас» в результативном матче обыграл «Миннесоту»
В НХЛ из-за разбушевавшейся пандемии коронавируса прошел лишь один матч из запланированных пяти
Фото: Даллас
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Миннесота» 7:4 (3:2, 1:1, 3:1)
Шайбы:
1:0 Павелски (Робертсон, Хейсканен) 01:31
2:0 Линделль 03:24 ГМ
2:1 Хартман (Капризов, Цуккарелло) 05:25
2:2 Фиала (Фолиньо) 15:42
3:2 Сегин (Гурьянов, Бенн) 16:43
4:2 Хинц (Клингберг, Робертсон) 28:02 ГБ
4:3 Капризов (Цуккарелло, Голигоски) 37:37
5:3 Петерсон (Гурьянов) 42:06
6:3 Хейсканен (Раффль) 43:06
6:4 Фиала (Хартман, Капризов) 55:06 ГБ
7:4 Бенн (Факса) 58:28 ПВ
Вратари: Оттингер – Талбот
Комментарии 0