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Тема дня«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
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«Даллас» в результативном матче обыграл «Миннесоту»

В НХЛ из-за разбушевавшейся пандемии коронавируса прошел лишь один матч из запланированных пяти

Хоккей НХЛ
07:17
«Даллас» в результативном матче обыграл «Миннесоту»
Фото: Даллас

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Миннесота» 7:4 (3:2, 1:1, 3:1)

Шайбы:

1:0 Павелски (Робертсон, Хейсканен) 01:31

2:0 Линделль 03:24 ГМ

2:1 Хартман (Капризов, Цуккарелло) 05:25

2:2 Фиала (Фолиньо) 15:42

3:2 Сегин (Гурьянов, Бенн) 16:43

4:2 Хинц (Клингберг, Робертсон) 28:02 ГБ

4:3 Капризов (Цуккарелло, Голигоски) 37:37

5:3 Петерсон (Гурьянов) 42:06

6:3 Хейсканен (Раффль) 43:06

6:4 Фиала (Хартман, Капризов) 55:06 ГБ

7:4 Бенн (Факса) 58:28 ПВ

Вратари: Оттингер – Талбот


Карен Агабекян
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Даллас Старз Миннесота Уайлд

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