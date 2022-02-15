Дания и Латвия определили соперника для России, вице-чемпион Игр-2018 вылетел на стадии 1/8 Олимпиады-2022
На олимпийском турнире по хоккею прошли первые матчи плей-офф.
Сборная Дании минимально обыграла национальную команду Латвии и вышла в четвертьфинал Пекина-2022, где встретится с командой ОКР (России).
В другой встрече 1/8 сборная Словакии «всухую» обыграла вице-чемпионов Олимпиады-2018 национальную команду Германии. Путевку в полуфинал соревнований словаки оспорят с командой США.
Олимпийские игры. Плей-офф. 1/8 финала
Дания – Латвия 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Поульсен (Лассен, Лауридсен) 12:02
1:1 Дарзиньш (Крастенбергс, Цибульскис) 16:23
1:2 Дарзиньш (Балинкис, Крастенбергс) 22:33 ГБ
2:2 Якобсен (Мейер) 36:57
3:2 Лауридсен (Бёдкер, Нильсен) 41:45 ГБ
Вратари: Дам – Калниньш (Пунненовс)
Словакия – Германия 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Гудачек (Поспишил, Гернат) 11:05
2:0 Цегларик () 27:01
3:0 Криштоф (Княжко, Черешняк) 28:45
4:0 Гривик (Цегларик, Такач) 57:56 ПВ
Вратари: Рыбар – Нидербергер
Напомним, что также в первом раунде плей-офф сыграют Чехия – Швейцария, а также Канада – Китай.
Комментарии 2
[ссылка удалена]