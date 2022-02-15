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Дания и Латвия определили соперника для России, вице-чемпион Игр-2018 вылетел на стадии 1/8 Олимпиады-2022

США в четвертьфинале Пекина-2022 сыграет со Словакией
Olympics Пекин-2022
08:48
Дания и Латвия определили соперника для России, вице-чемпион Игр-2018 вылетел на стадии 1/8 Олимпиады-2022
Словакия выбила Германию / Фото: IIHF

На олимпийском турнире по хоккею прошли первые матчи плей-офф.

Сборная Дании минимально обыграла национальную команду Латвии и вышла в четвертьфинал Пекина-2022, где встретится с командой ОКР (России).

В другой встрече 1/8 сборная Словакии «всухую» обыграла вице-чемпионов Олимпиады-2018 национальную команду Германии. Путевку в полуфинал соревнований словаки оспорят с командой США.

Олимпийские игры. Плей-офф. 1/8 финала

Дания – Латвия 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Поульсен (Лассен, Лауридсен) 12:02

1:1 Дарзиньш (Крастенбергс, Цибульскис) 16:23

1:2 Дарзиньш (Балинкис, Крастенбергс) 22:33 ГБ

2:2 Якобсен (Мейер) 36:57

3:2 Лауридсен (Бёдкер, Нильсен) 41:45 ГБ

Вратари: Дам – Калниньш (Пунненовс)

Словакия – Германия 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Гудачек (Поспишил, Гернат) 11:05

2:0 Цегларик () 27:01

3:0 Криштоф (Княжко, Черешняк) 28:45

4:0 Гривик (Цегларик, Такач) 57:56 ПВ

Вратари: Рыбар – Нидербергер

Напомним, что также в первом раунде плей-офф сыграют Чехия – Швейцария, а также Канада – Китай.

Олег Шумейко-младший
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(Голосов: 2)

Теги

сборная Дании (хоккей) сборная Латвии (хоккей) сборная Словакии (хоккей) сборная Германии (хоккей)

Комментарии 2

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15 февраля 2022г. 09:42
Эта Олимпиада проводится не на снегу, а на крови: уйгуры в Турции призвали к бойкоту Игр в Пекине
[ссылка удалена]
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15 февраля 2022г. 09:40
Де ви бачили "РАИСИЮ". Група спортсменів одягнених в однакову форму. Хто вони такі, звідки приїхали? Хто знає?
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