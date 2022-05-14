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Дания унизила Казахстан, Швеция тоже стартовала с победы

Итоги первых матчей второго игрового дня на ЧМ-2022
Хоккей Чемпионат мира
16:17
Дания унизила Казахстан, Швеция тоже стартовала с победы
Фото: IIHF

Чемпионат мира. Группа А:

Дания – Казахстан 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

1:0 Бьеркстранд (Бау, Ларсен), 02:03

2:0 Шеель, 03:59

3:0 Блихвельд (Элерс, Лауридсен), 04:51 ГБ

4:0 Сторм (Элерс, Йенсен Аабо), 22:26 ГБ

5:0 Якобсен (Аагаард), 26:22

6:0 Блихвельд (Элерс, Лауридсен), 29:54 ГБ

7:0 Ларсен (Бау, Лауридсен), 39:36

8:0 Регин (Лауридсен, Сторм), 40:43

9:0 Блихвельд (Лауридсен), 50:03

9:1 Савицкий (Шестаков), 58:37 ГМ

Вратари: Дам – Шутов (Румянцев).

Чемпионат мира. Группа В:

Швеция – Австрия 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

1:0 Келльман (Бенгтссон, Клингберг), 02:08

2:0 Фриберг (Келльман), 16:37

2:1 Шнайдер (Хайнрих), 19:30

3:1 Нордстрем (Броме, Густафссон), 32:07

Вратари: Хегберг – Штаркбаум.

Александр Сукманский
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Теги

сборная Дании (хоккей) сборная Казахстана (хоккей) сборная Швеции (хоккей) сборная Австрии (хоккей) чемпионат мира по хоккею-2022

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