ЧМ-2022. Словакия – Германия. Видео трансляция
Дания унизила Казахстан, Швеция тоже стартовала с победы
Итоги первых матчей второго игрового дня на ЧМ-2022
16:17
Фото: IIHF
Чемпионат мира. Группа А:
Дания – Казахстан 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)
1:0 Бьеркстранд (Бау, Ларсен), 02:03
2:0 Шеель, 03:59
3:0 Блихвельд (Элерс, Лауридсен), 04:51 ГБ
4:0 Сторм (Элерс, Йенсен Аабо), 22:26 ГБ
5:0 Якобсен (Аагаард), 26:22
6:0 Блихвельд (Элерс, Лауридсен), 29:54 ГБ
7:0 Ларсен (Бау, Лауридсен), 39:36
8:0 Регин (Лауридсен, Сторм), 40:43
9:0 Блихвельд (Лауридсен), 50:03
9:1 Савицкий (Шестаков), 58:37 ГМ
Вратари: Дам – Шутов (Румянцев).
Чемпионат мира. Группа В:
Швеция – Австрия 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
1:0 Келльман (Бенгтссон, Клингберг), 02:08
2:0 Фриберг (Келльман), 16:37
2:1 Шнайдер (Хайнрих), 19:30
3:1 Нордстрем (Броме, Густафссон), 32:07
Вратари: Хегберг – Штаркбаум.
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