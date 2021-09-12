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Денискин о поражении «Соколу»: «Не выполнили тренерскую установку»

По словам нападающего, «Кременчугу» еще нужна неделя подготовки

Хоккей УХЛ
12 сентября 12:28
Денискин о поражении «Соколу»: «Не выполнили тренерскую установку»
Андрей Денискин / Фото: УХЛ

Форвард «Кременчуга» Андрей Денискин высказался о поражении в матче с «Соколом» (2:5) на домашнем предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup-2021.

«Не выполнили тренерскую установку. Наверное, где-то от большого желания допустили ошибки, всё-таки хотели выиграть домашний кубок. Из-за ошибок пропустили много шайб, соперник больше забил.

Турнир был отличный, всё на высшем уровне. Концовка смазалась, потому что очень хотели выиграть домашний турнир. Знали, как это важно для клуба».

О готовности команды к новому сезону.

«Я думаю да. Нас тренера подготовили физически. Сейчас ещё недельку поработаем и всё будет так, как должно быть».

Напомним, ранее в «Соколе» рассказали, что полностью готовы к новому сезону.

Источник: УХЛ Карен Агабекян
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Теги

ХК Кременчуг Андрей Денискин

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