«Кременчуг» в матче с девятью шайбами разгромил «Белый Барс»
Денискин о поражении «Соколу»: «Не выполнили тренерскую установку»
По словам нападающего, «Кременчугу» еще нужна неделя подготовки
Андрей Денискин / Фото: УХЛ
Форвард «Кременчуга» Андрей Денискин высказался о поражении в матче с «Соколом» (2:5) на домашнем предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup-2021.
«Не выполнили тренерскую установку. Наверное, где-то от большого желания допустили ошибки, всё-таки хотели выиграть домашний кубок. Из-за ошибок пропустили много шайб, соперник больше забил.
Турнир был отличный, всё на высшем уровне. Концовка смазалась, потому что очень хотели выиграть домашний турнир. Знали, как это важно для клуба».
О готовности команды к новому сезону.
«Я думаю да. Нас тренера подготовили физически. Сейчас ещё недельку поработаем и всё будет так, как должно быть».
Напомним, ранее в «Соколе» рассказали, что полностью готовы к новому сезону.
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