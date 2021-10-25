«Детройт» продлил серию поражений «Чикаго» до пяти матчей, «Нэшвил» нанес первое поражение «Миннесоте» в сезоне
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» – «Детройт» 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
0:1 Рэймонд (Бертуцци) 05:41
1:1 Джонсон (Тэйвз, Маккейб) 12:35
1:2 Рауни (Расмуссен, Стивенс) 24:22
1:3 Наместников (Стивенс, Задина) 27:33
1:4 Бертуцци (Ларкин, Рэймонд) 29:19
2:4 Кубалик (Джонс, Тэйвз) 32:10 ГБ
2:5 Рэймонд (Ларкин, Бертуцци) 39:00
3:5 Боргстрем (Строум, Годетт) 41:58
3:6 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) 47:00 ГБ
Вратари: Флери – Неделькович.
«Миннесота» – «Нэшвилл» 2:5 (0:3, 2:2, 0:0)
0:1 Йози (Дюшейн, Гранлунд) 03:45 ГБ,
0:2 Джохансен (Форсберг, Йози) 05:54 ГБ,
0:3 Джохансен (Йози, Дюшейн) 12:25,
1:3 Бьюгстад (Меррилл) 31:30,
1:4 Форсберг (Йози, Дюшейн) 33:15,
1:5 Жанно (Тренин, Сиссонс) 38:35,
2:5 Штурм (Дюхайм) 39:57,
Вратари: Кяхконен – Ингрэм.
«Вегас» – «Айлендерс» 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
0:1 Бейли (Пажо) 02:16,
0:2 Барзал (Бейли) 47:33,
Вратари: Ленер – Сорокин.
«Бостон» – «Сан-Хосе» 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)
1:0 Маршан (Бержерон, Пастрняк) , 00:28,
2:0 Форборт (Маршан, Клайфтон), 03:18,
3:0 Пастрняк (Бержерон), 16:12, ГБ,
3:1 Уэтерби (Гаджович, Коглиано), 16:44,
4:1 Дебраск (Стин, Форборт), 25:41,
4:2 Гертл (Власик, Барабанов), 53:19,
4:3 Майер (Кутюр, Бернс), 55:08,
Вратари: Улльмарк – Хилл (Раймер, 25:41).
Результаты матчей предыдущего игрового дня.
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