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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
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20:00 Рулав Одд - Белый Барс -:- Запланирован

«Детройт» продлил серию поражений «Чикаго» до пяти матчей, «Нэшвил» нанес первое поражение «Миннесоте» в сезоне

Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
07:59
«Детройт» продлил серию поражений «Чикаго» до пяти матчей, «Нэшвил» нанес первое поражение «Миннесоте» в сезоне
Детройт - Чикаго / фото - Second City Hockey

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Детройт» 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

0:1 Рэймонд (Бертуцци) 05:41

1:1 Джонсон (Тэйвз, Маккейб) 12:35

1:2 Рауни (Расмуссен, Стивенс) 24:22

1:3 Наместников (Стивенс, Задина) 27:33

1:4 Бертуцци (Ларкин, Рэймонд) 29:19

2:4 Кубалик (Джонс, Тэйвз) 32:10 ГБ

2:5 Рэймонд (Ларкин, Бертуцци) 39:00

3:5 Боргстрем (Строум, Годетт) 41:58

3:6 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) 47:00 ГБ

Вратари: Флери – Неделькович.

«Миннесота» – «Нэшвилл» 2:5 (0:3, 2:2, 0:0)

0:1 Йози (Дюшейн, Гранлунд) 03:45 ГБ,

0:2 Джохансен (Форсберг, Йози) 05:54 ГБ,

0:3 Джохансен (Йози, Дюшейн) 12:25,

1:3 Бьюгстад (Меррилл) 31:30,

1:4 Форсберг (Йози, Дюшейн) 33:15,

1:5 Жанно (Тренин, Сиссонс) 38:35,

2:5 Штурм (Дюхайм) 39:57,

Вратари: Кяхконен – Ингрэм.

«Вегас» – «Айлендерс» 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

0:1 Бейли (Пажо) 02:16,

0:2 Барзал (Бейли) 47:33,

Вратари: Ленер – Сорокин.

«Бостон» – «Сан-Хосе» 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)

1:0 Маршан (Бержерон, Пастрняк) , 00:28,

2:0 Форборт (Маршан, Клайфтон), 03:18,

3:0 Пастрняк (Бержерон), 16:12, ГБ,

3:1 Уэтерби (Гаджович, Коглиано), 16:44,

4:1 Дебраск (Стин, Форборт), 25:41,

4:2 Гертл (Власик, Барабанов), 53:19,

4:3 Майер (Кутюр, Бернс), 55:08,

Вратари: Улльмарк – Хилл (Раймер, 25:41).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

 

Михаил Рыбак
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