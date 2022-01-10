В НХЛ опровергли информацию о том, что россиянам позволят выступить на ОИ-2022
«Детройт» в драматичном матче уступил «Анахайму»
«Сент-Луис» обыграл «Даллас»
Фото: Telecom Asia
НХЛ. Регулярный чемпионат:
«Сент-Луис» – «Даллас» 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
0:1 – 30 Робертсон (Хейсканен, Павелски),
1:1 – 60 О′Райлли (Кайру, Крюг),
2:1 – 60 Кайру.
«Анахайм» – «Детройт» 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, ОТ – 0:0, Б – 2:0)
1:0 – 7 Зеграс (Ракелль, Фаулер),
1:1 – 22 Гронек (Бертуцци, Зайдер),
1:2 – 36 Бертуцци (Рэймонд, Стаал),
2:2 – 39 Терри (Гецлаф, Милано),
3:2 – 43 Комтуа (Зеграс, Ракелль),
3:3 – 48 Наместников (Расмуссен, Остерли).
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