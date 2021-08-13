Действующий чемпион и звезды молодежки. Против кого «Донбассу» предстоит сыграть на Мемориале Забойника

19-21 августа чемпион Украины сыграет в Зволене три матча

Превью

«Донбасс» в третий раз в истории сыграет на Мемориале Забойника / Фото - Вадим Шамдан

Менее чем через неделю в словацком Зволене стартует традиционный предсезонный турнир – Мемориал Павла Забойника. Этот розыгрыш станет уже 23-м в истории.

Турнир назван в честь известного словацкого хоккеиста и тренера, который стоял у истоков профессионального хоккея в небольшом городке с населением около 50-ти тысяч человек, а также работал главным тренером «Зволена», дважды приводив его к победе во втором дивизионе Словацкой лиги.

В этом году в состав участников Мемориала Забойника вошли шесть клубов: «Тыхы» (Польша), «Будапешт» (Венгрия), «Донбасс» (Украина), Словакия U-20, «Банска Быстрица» (Словакия) и хозяин турнира «Зволен», который и является его действующим чемпионом. Один раз этот турнир выигрывал и чемпион Украины «Донбасс» – было это в 2012-м году перед первым сезоном дончан в КХЛ.

Формат турнира вернулся к тому виду, в котором он был до пандемии: три словацких участника и три иностранных. Каждая команда сыграет по три матча, то есть, не против всех соперников. Иностранные команды встречаются только со словаками. «Донбассу» в первом туре предстоит сразиться со словацкой молодежкой, во втором – с «Банской Быстрицей», в третьем – со «Зволеном».

Полное расписание матчей турнира:

13:00. «Донбасс» - Словакия U-20

16:30. «Будапешт» - «05 Банска Быстрица»

20:00. «Зволен» - «Тыхы»

20 августа, пятница

13:00. «Донбасс» - «05 Банска Быстрица»

16:30. «Тыхы» - Словакия U-20

20:00. «Зволен» - «Будапешт»

21 августа, суббота

11:00. «Тыхы» - «05 Банска Быстрица»

14:30 «Будапешт» - Словакия U-20

18:00. «Зволен» - «Донбасс»

Словакия U-20

Словацкая молодежка уверенно выиграла турнир в Германии / Фото - hockeyslovakia.sk

В отличие от других участников Мемориала Забойника словацкая молодежка собралась еще в середине июля и уже успела сыграть один предсезонный турнир – Summer Challenge-2021 в немецком Фюссене. Команда Андрея Подконицкого одержала три уверенные победы с общим счетом 14:2, поочередно обыграв молодежные сборные Германии (3:1), Дании (8:1) и Чехии (3:0), выиграв турнир с максимальным количеством набранных очков.

Лучшим игроком и снайпером турнира стал 18-летний правый нападающий Мартин Хромяк, забросивший шесть шайб – почти половину от общекомандных 14-ти. Скорее всего, проспект, задрафтованный в 2020-м году «Лос-Анджелесом» и уже успевший дебютировать в АХЛ за «Онтарио Рейн» будет лидером нападения словацкой молодежки и на Мемориале Забойника.

В одном звене с Хромяком на турнире в Фюссене играл хорошо знакомый украинским болельщикам Алексей Миклуха, став одним из лучших ассистентов, за три матча набрав 5 (1+4) очков. Как и Хромяк, Миклуха уже успел сыграть за сборную Словакии на минувшем молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне.

«05 Банска Быстрица»



«Банска Быстрица»провалила прошлый сезон Экстралиги / Фото - facebook.com/hc05banskabystrica

Как и для «Донбасса», для «Банской Быстрицы» Мемориал Забойника станет первым подготовительным турниром к новому сезону. Минувший сезон для трехкратного чемпиона Словакии не удался (после десятого места в регулярке поражение уже в первом раунде плей-офф от «Дуклы»), а перед стартом нового она потеряла своего самого результативного нападающего Мартина Фаско-Рудаса, который отправился в чемпионат Чехии в «Либерец». Ему на замену был подписан габаритный и забивной Милош Бубела из «Братислава Кэпиталз», а также американец Чейз Бергер, который три последних сезона отыграл в АХЛ.

Перед стартом нового чемпионата Словакии от пережившей совсем недавно серьезный финансовый кризис не ждут больших свершений, а о недавних чемпионствах и участии в Лиге чемпионов болельщикам одного из самых старых клубов страны остается только вспоминать.

«Зволен»

В прошлом сезоне «Зволен» в третий раз в истории стал чемпионом Словакии / Фото -facebook.com/hkmzvolen

Хозяин и постоянный участник Мемориала Забойника в прошлом сезоне стал чемпионом Словакии, которое стало для него третьим в истории. Тем не менее, финансовые возможности клуба достаточно скромные, из-за чего он не выступит ни в одном из международных турниров в следующем сезоне. В Лиге чемпионов Словакию будет представлять «Слован», в Континентальном Кубке – финалист прошлого сезона «Попрад».

В составе «Зволена» выступают несколько известных словацких ветеранов, таких как Юрай Микуш, Марек Веденски, которые и помогли команде стать чемпионом в прошлом сезоне. Однако самой грозной силой в нападении являлись 24-летний словак Радован Бондра, который стал одним из лучших бомбардиров прошлого сезона Экстралиги и в межсезонье отправился в чешский «Витковице», а также финн Микко Нуутинен, перебравшийся в состав «Дуклы».

На смену своим лидерам «Зволен» подписал пачку североамериканцев, среди которых выделяется разве что имя игравшего в последних сезонах за фарм-клубы «Сан-Хосе» и «Анахайма» Джереми Руа. О состоянии и возможностях всех остальных можно будет судить уже после первых предсезонных матчей.

Все матчи «Донбасса» на Мемориале Забойника в прямом эфире покажет телеканал XSPORT, остальные матчи можно будет посмотреть на различных платформах XSPORT.